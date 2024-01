Xavi: "Me ha parecido un gran equipo el Unionistas. Hay que felicitarle porque ha hecho un buen trabajo"

Xavi Hernández, entrenador del Barcelona, ha atendido a medios nacionales y locales para hablar de la eliminatoria disputada con Unionistas.

Valoración: "Ha habido ratos que jugamos bien y otros no. Me desespero porque veo lo que entrenamos y cuesta. Hay que felicitar a Unionistas porque ha hecho un gran trabajo. Su Copa es muy buena. Hemos ganado confianza y moral, esto era importante".

Tirar desde fuera: "Me he girado al banquillo y les he dicho que hay que tirar desde fuera del área. El otro día el gol de Lewandowski viene así y el de Koundé hoy es muy bueno".

Falta de ganas: "Te aseguro que no las había. El terreno de juego no estaba en perfectas condiciones. Todo ha sido un error nuestro".

Balde: "Tiene que atreverse a hacer más cosas porque es imparable. Ha tenido críticas con 20 años y debe rebelarse, no siempre se está de '10'".

Cambios de pesos pesados: "También he metido a Cubarsí. No se nos caen los anillos y teníamos que ganar este partido. Aquí ha perdido gente. Me ha parecido un gran equipo el Unionistas. Esto lo entendemos los profesionales del fútbol. Ya no vamos a ver las goleadas de antes".

Ha costado: "Unionistas tiene mucho mérito y toca reconocerlo".