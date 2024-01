Ismael Martín: "Valdemorillo es la primera novillada y sé que tengo que apretar"

Ismael Martín comenzará su temporada 2024 en la Feria de Valdemorillo, tal y como ha anunciado la empresa del coso de La Candelaria. El novillero de Cantalpino se anuncia el viernes 9 de febrero para lidiar un encierro de La Cercada junto a Nek Romero y Samuel Navalón. El propio Ismael Martín habla para SALAMANCArtv AL DÍA y expresa sus sensaciones ante esta importante cita en este arranque de campaña: "Estoy muy contento por verme anunciado en los carteles de principio de temporada como Valdemorillo, Ciudad Rodrigo y Valencia. Valdemorillo va a ser muy importante, tanto a nivel profesional como personal, ya que es una pequeña meta a cumplir porque la considero una "reaparición" y mi temporada, a nivel moral, va a depender mucho de como me encuentre ese día".

Cabe recordar que el novillero de Cantalpino fue intervenido quirúrgicamente de su hombro derecho en el pasado mes de octubre por una lesión que se produjo en el mes de septiembre. A día de hoy, la recuperación está casi completada, tal y como Ismael Martín explica: "Estoy muy contento con la recuperación. A día de hoy me noto al cien por cien y no tengo molestias. Me noto fuerte y creo que en ciertos aspectos me ha venido bien el parón porque creo que he evolucionado. En estos primeros tentaderos me estoy viendo muy bien".

De cara al compromiso en Valdemorillo, Ismael Martín se muestra motivado y pleno de confianza, aunque no quiere obsesionarse pensando únicamente en esa tarde que supondrá su vuelta a los ruedos: "No quiero aferrarme sólo a lo que pase ese día porque quiero ir evolucionando tarde tras tarde y crecer como torero, y aunque tengo la vista centrada en la temporada en general, Valdemorillo es la primera y sé que tengo que apretar para colocarme en esos puestos de prestigio entre los novilleros y poder tener una temporada redonda".