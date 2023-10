Ismael Martín, tras ser operado de su hombro: "Tengo que estar un mes parado por completo, sin mover nada el brazo"

El novillero Ismael Martín fue operado el pasado lunes de la lesión que se produjo en su hombro derecho en la plaza de toros de Los Molinos (Madrid) a mediados del mes de septiembre. Tras permanecer unos días alejado de los ruedos perdiendo compromisos de importancia como Algemesí o Arnedo, reapareció en Las Ventas, donde la lesión se agravó y le obligó a cortar definitivamente la temporada, haciéndole además pasar por el quirófano. El propio Ismael Martín atiende a SALAMANCArtv AL DÍA mientras regresa a casa desde Madrid, donde fue intervenido por el doctor Ignacio González, jefe de la Unidad de Hombro de Traumatología de la Clínica de La Fraternidad: "He pasado dos noches en el hospital y ya me encuentro mejor. Gracias a Dios ha salido todo bien, pero ahora tengo que estar un mes parado por completo sin mover nada el brazo".

La puesta a punto del novillero no será sencilla, tal y como él mismo explica: "Después de que pasen las dos primeras semanas puedo empezar a hacer pequeños movimientos para que el codo no se me atrofie. El mes que viene vuelvo a Madrid para que me revise el cirujano y me diga si puedo comenzar con la rehabilitación, que será muy intensa". En la mente de Ismael Martín solo cabe volver a vestirse de luces, después de una temporada exitosa y en la que su nombre ha sonado con fuerza en el circuito novilleril: "Quiero estar bien lo antes posible, pero quiero estar al cien por cien, seguro y preparado para el año que viene, que espero que sea un año muy importante e ilusionante. Tengo muchas ganas de empezar la próxima temporada, y eso que apenas acaba de terminar esta ...".