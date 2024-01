Unionistas deja huella: los mensajes de ex como De la Nava, Piojo, Javi Navas, Salva, Acosta, Cristo, Chamorro y compañía por el Barça

Unionistas siempre deja huella en aquellos que pasan por él. De hecho, el fiel reflejo de ello son las preciosas palabras de jugadores con pasado en el club como Piojo, De la Nava, Javi Navas, Dani Chamorro, Cristo Medina y mucho otros, por lo que SALAMANCArtv AL DÍA ha juntado sus ánimos para la cita de Copa del Rey contra el Barcelona.

PIOJO

"Me alegro muchísimo por todos, directiva, cuerpo técnico y jugadores, pero en especial por los que nunca fallan y siempre están ahí. Los de Don Benito, Astorga, Tarazona, la ida del playoff o el día que nevó. Viví el encuentro contra el Real Madrid y lo único que puedo deciros es que disfrutéis cada momento en el rol que tenga cada uno. Estoy convencido de que el partido será muy igualado. El Reina lleno y el equipo muy motivado no es fácil para nadie. Me inclino a decir que el partido se decidirá en la prórroga".

DE LA NAVA

"Me siento orgulloso por todo lo que está consiguiendo el club. Los que hemos estado dentro sabemos el trabajo que hace la gente por amor al club, sin cobrar un euro y me alegro por ellos. Unionistas es un club diferente, se merece todo lo bueno que le pase. Todo esto no es casualidad, al final el trabajo bien hecho tiene recompensas y Unionistas es un ejemplo en eso. Confío en que se lo pongan muy difícil, el Reina aprieta mucho y en un partido contra el Barcelona todo puede pasar".

SALVA DE LA CRUZ

"Le mando ánimo a esa gran familia y le felicito por vivir estos momentos. Desde la distancia me siento uno más y sé que la gente está disfrutando en la Copa del Rey. El Barcelona es uno de los grandes del mundo y le deseo mucha suerte a Unionistas. Que vengan con miedo porque en el Reina puede pasar cualquier cosa sin duda".

LUIS ACOSTA

"Me llevé una gran alegría el día del Villarreal y la guinda del pastel es recibir al Barça. En el Reina se lo van a poner complicado. Ojalá puedan pasar y lo celebraré porque la gente del club se merece todo lo bueno que le pase".

DAVID GALLEGO

"Me alegro mucho por el club en general y por los compañeros que tengo. Van a ponerle las cosas muy difíciles al Barcelona y el Reina Sofía seguro que es una fiesta durante todo el partido".

JORGE ALONSO

"Es una alegría que el Barça venga a jugar al Reina Sofía por toda la gente que ayuda al club. Unionistas tiene gente que hace de todo de manera desinteresada y sé que lo sienten muchísimo porque esto es suyo. Van a disfrutar de uno de los equipos más grandes de España en la ciudad".

JUAMPA BARROS

"AlegrÍa infinita de que esto le esté pasando a Unionistas y a toda su gente, se lo merecen por el amor incondicional que muestran cada fin de semana por el club durante tantos años. Hay muchas personas trabajando detrás y la verdad que es una felicidad tremenda ver lo que están haciendo. Creo de corazón que en el Reina van a ganarle al Barcelona".

PEPE CARMONA

"El principal recuerdo que tengo de Unionistas es de gente arrimando el hombro sin esperar nada a cambio. Se merecen más que nadie disfrutar este momento tan bonito".

DANI CHAMORRO

"Ya había ambientazos en La Sindical o en Las Pistas, me acuerdo de todas las anécdotas de esas épocas y la cosa ha ido mejorando gracias a la gente que trabaja en Unionistas. Con la ilusión de la afición se ha crecido de manera exponencial y parecía que lo que vivimos hoy no se iba a repetir, pero ya hemos visto que es un club capaz de todo. El Barcelona no gana a Unionistas a ilusión y esto es un premio para todo el mundo".

JAVI NAVAS

"Guardo un bonito recuerdo del partido contra el Real Madrid y estoy seguro de que Unionistas va a plantar cara al Barcelona. Va a ser un partido igualado y les deseo mucha suerte".

ÓSCAR SANZ

"Sufrí con el Villarreal como un aficionado más y se merecen todo esto. Me alegro por mis compañeros, pero también porque es un club especial. Esto es un paso adelante para su historia y desde Tarragona les mando toda la fuerza".

ISAAC MANJÓN

"Considero a Unionistas y Salamanca como mi segunda casa. Fui muy feliz y allí, por lo que me alegro de lo que le ha pasado al club. El Barça es favorito, pero sí que es verdad que el Reina Sofía da mucha fuerza".

CRISTO MEDINA

"No es ninguna sorpresa porque sé lo que es el club. Ya se ha jugado contra el Madrid y hay muchas posibilidades de dar la sorpresa y me alegro mucho. Esto es algo inolvidable y os mando toda la suerte del mundo".

ANTONIO PAZ

"El partido es un sueño para todos los que empezaron esta locura llamada Unionistas de Salamanca y demuestra que este club no tiene techo".