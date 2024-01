Los mensajes de cariño de todos los ex entrenadores de la historia de Unionistas: "Apuesto por otra hazaña contra el Barça"

Unionistas siempre deja huella en aquellos que pasan por él. De hecho, el fiel reflejo de ello son las preciosas palabras que todos sus anteriores entrenadores le han dedicado al club -a través de SALAMANCArtv AL DÍA- con motivo del partido de octavos de final de la Copa del Rey frente al Barcelona. De este modo, Astu, Aguirre, Luaces, Hernán, Mori, Ayllón y Casañ han querido brindarle su reconocimiento.

ASTU

"Seguramente que sea un partido muy interesante para el aficionado. Para la ciudad es muy bonito poder disfrutar de este tipo de eventos, aunque lógicamente haya una diferencia importante entre los equipos y será una fiesta del fútbol. Me alegro por todos los que trabajaron por y para llegar a estos momentos en el club".

ROBERTO AGUIRRE

"Siempre feliz con los éxitos de Unionistas y muy contento porque pueda disfrutar de este tipo de partidos. He dejado muy buenos amigos allí y me alegro mucho por ellos. Tiene una afición única que emociona continuamente, en los momentos buenos y en los no tan buenos. Eso les hace ser diferentes y se merecen lo mejor. Viviré con nostalgia y mucha emoción el partido contra el Barca. Apuesto por otra hazaña de Unionistas".

JABI LUACES

"Me alegro muchísimo de que se haya eliminado al Villarreal para que se siga creciendo. Después de haber jugado contra el Real Madrid, ahora toca el Barça y es otro hito en la corta historia del club. Estoy muy contento por la masa social y lo que representa Unionistas. Será un partido complicado, pero toca disfrutar el momento".

HERNÁN PÉREZ

"Guardo un gran recuerdo de mi paso por el club. Unionistas ha demostrado en los últimos años que la Copa del Rey es muy especial y atractiva para todos los equipos con este nuevo formato. Espero que la gente disfrute de una gran noche en una competición tan entretenida. Lo que se está consiguiendo es algo completamente espectacular".

DANI MORI

"Estoy muy contento por la clasificación y es muy positivo para el club, jugadores, técnicos o ciudad, pero sobre todo me alegra que la afición vuelva a tener la posibilidad de ver en el Reina a un club de la magnitud del Barcelona. Seguro que disfrutarán y vivirán el encuentro con la pasión que les caracteriza desde siempre".

LUIS AYLLÓN

"Me alegro muchísimo por toda la familia unionista, por su afición, su directiva, sus jugadores y los grandes amigos que allí tengo. Nadie más que ellos merecen vivir una experiencia deportiva así. Es un club ejemplar que está demostrando a todo el mundo cómo se tienen que hacer las cosas creciendo desde abajo. Les deseo lo mejor para la siguiente eliminatoria, que estoy seguro que la disfrutarán y competirán haciendo que el sueño continúe. Estoy muy orgulloso de pertenecer a la familia unionista, haber defendido sus colores y formar parte de su historia, la cual todavía tiene sus mejores capítulos por escribir. Unionistas nunca se rinde".

RAÚL CASAÑ

"Esa afición es top se merece vivir estos días y momentos inolvidables. En el Reina Sofia todo puede pasar y le deseo mucha suerte a Unionistas en el partido contra el Barcelona".