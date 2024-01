Tudanca reclama a la Junta en Vitigudino un nuevo Plan de Desarrollo Industrial y mejores servicios públicos en el medio rural

El secretario general de los socialistas castellanos y leoneses y portavoz de este Grupo en las Cortes autonómicas, Luis Tudanca, se desplazó este miércoles hasta Vitigudino para mostrar su apoyo al alcalde, el socialista Javier Muñiz, y su equipo de Gobierno, una vista en la que estuvo acompañado del secretario general de los socialistas salmantinos y diputado nacional, David Serrada, así como del senador Fran Díaz, de la procuradora Rosa Rubio y del diputado provincial Mario Cavero.

Antes de visitar el polígono agroalimentario recientemente recepcionado por el Ayuntamiento, Luis Tudanca, en declaraciones a los medios, quiso “reconocer el trabajo que Javier Muñiz y todo su equipo de concejales, está realizando en una tierra muy difícil, compleja, y con una mala herencia recibida, pero que desde luego con toda la ilusión y toda la ambición para que Vitigudino y toda la comarca tengan las oportunidades que se merecen y que durante los últimos años se le han negado. Queremos venir aquí a trabajar y a plantear alternativas también de desarrollo demográfico, industrial…, de servicios públicos, porque esta comarca es una de las más castigadas de toda Castilla y León en lo que es el principal problema de esta tierra y también el principal fracaso de las políticas del señor Mañueco y de la Junta de Castilla y León durante los últimos años, que es el reto demográfico, la despoblación”.A este respecto, Tudanca recordó que “la comarca de Vitigudino ha perdido uno de cada tres habitantes en lo que llevamos de siglo, un 36% de su población. Había casi 23.000 habitantes y quedan apenas 14.500, esta es la realidad dramática que viven nuestros pueblos y nuestras comarcas, que viven también nuestras ciudades”, porque si “las capitales están viendo un pequeño repunte de población es gracias a la llegada de los inmigrantes, gracias a las buenas políticas económicas del Gobierno de España, que están permitiendo que en este país se crezca económicamente y haya empleo, y, sin embargo, Castilla y León siempre se queda atrás”.

Para el secretario regional de los socialistas, la solución “para revertir esta sangría demográfica pasa por aplicar “política industrial, empleo y buenos servicios públicos”. En este apartado, Tudanca hizo referencia al polígono agroalimentario de Vitigudino como una infraestructura que “va a permitir la instalación de nuevas empresas y la creación de empleo”, por lo que reiteró su “reconocimiento al trabajo que está haciendo el alcalde en este sentido para que, además de la prestación de servicios como cabecera de comarca, Vitigudino se convierta también en un foco de atracción de inversiones”.

Tudanca avanzó en Vitigudino que el PSOE llevará a las Cortes una iniciativa para un nuevo Plan de Promoción y Desarrollo Industrial “porque el actual no está funcionando. Castilla y León sigue perdiendo empresas, se han ido en los últimos años 550 empresas a otras comunidades autónomas. Este es el saldo negativo de empresas en nuestra comunidad, casi todas se van a Madrid, ese es el agujero negro que está lastrando en términos de competitividad, de población y de Industria el desarrollo de Castilla y León, no otro, ese es el problema, y necesitamos que haya un nuevo Plan de Promoción y Desarrollo Industrial pactado con los agentes económicos y sociales, pactado también con el territorio, con los ayuntamientos, con incentivos a la atracción de inversiones, con incentivos fiscales, también con ayudas a la fijación de población, etc.”.

Asimismo, Luis Tudanca reclamó en Vitigudino “buenos servicios públicos”, porque ”no puede ser que en esta comarca haya pueblos que tengan a más de 100 kilómetros una UVI móvil o un hospital y siga sin ponerse en marcha, sin implantarse una UVI que permita el acceso a la sanidad de urgencias a todos los vecinos y vecinas de esta comarca”. Para Tudanca “es absolutamente incomprensible” que el Partido Popular se oponga, “vota en contra y luego tienen la cara dura de presentar una ley de blindaje de servicios públicos en las Cortes de Castilla y León. De qué blindaje hablan si se oponen a UVIs, si han perdido en la comarca de Vitigudino 16 médicos en los últimos años, si le están quitando la atención a los niños y a las niñas del pediatra en esta comarca... Eso es lo que necesitamos, profesionales, los consultorios médicos abiertos, atención presencial, UVI móvil en la comarca de Vitigudino, y recursos y medios para que los profesionales puedan prestar el servicio sanitario en condiciones dignas”.

Serrada critica la actitud del PP para con la comarca de Vitigudino

Por su parte, el secretario general de los socialistas salmantinos, David Serrada, agradeció la visita de Tudanca y calificó la comarca de Vitigudino como una de las comarcas con más oportunidades de Salamanca y yo diría que de Castilla y León, una comarca que tiene grandes oportunidades, que tiene muchos recursos, naturales, paisajísticos, turísticos, minerales, que tiene recursos de sobra para no estar en la situación en la que se encuentra en este momento”, situación de la que responsabilizó “exclusivamente al Partido Popular por su nefasta gestión”.

En este sentido, Serrada recordó que el PP lleva años gobernando la Diputación Provincial de Salamanca y lleva años gobernando la Junta de Castilla y León, que son las dos instituciones públicas que más competencias tienen para sacar de la situación en la que se encuentra actualmente la comarca de Vitigudino. Es insostenible la sanidad pública, como se está machacando el sistema público de sanidad en esta comarca y, lo que es peor, es que el Partido Popular lo está haciendo adrede porque no se entiende que todas y cada una de las iniciativas que ha presentado el Partido Socialista en la Diputación Provincial y en las Cortes de Castilla y León, para mejorar la sanidad en la comarca de Vitigudino, han sido rechazadas por el Partido Popular”, recordando a este respecto la reivindicación de una UVI móvil medicalizada.

También Serrada extendió sus críticas hacia al PP de Vitigudino, en “este Ayuntamiento, un claro ejemplo de lo que es la mala gestión y el saqueo de las arcas públicas para metérselo en el bolsillo de las personas que las dirigen”, una situación de la que “los vecinos y vecinas de Vitigudino tomaron nota en las elecciones y dieron la posibilidad de que aquí hubiera un cambio de gobierno y un cambio en la gestión municipal. Es cierto que Javier Muñiz y su equipo llevan poco tiempo al frente del Ayuntamiento de Vitigudino, pero es cierto también que al menos ya ha habido un cambio importante, y es la transparencia en la gestión, decir a los vecinos de Vitigudino en qué se gasta el dinero y en qué no se gasta o, por ejemplo, apostar por proyectos de futuro para este municipio, que no deja de ser la cabeza tractora de toda la comarca. Insisto, hay una pregunta que hay que hacer a Alfonso Fernández Mañueco, y es qué hace con el dinero público, a qué destina el dinero Alfonso Fernández Mañueco de la Junta de Castilla y León, y el resultado lo tenemos aquí en esta comarca. Desde luego que para atender las necesidades y los servicios públicos de comarcas que tienen un gran futuro, que tiene una gran cantidad de recursos que hay que explotar, desde luego que no lo hace”.

Asimismo, el alcalde de Vitigudino, Javier Muñiz, dio las “gracias” a Luis Tudanca “por venir a Vitigudino” acompañado de un nutrido grupo de cargos públicos del PSOE para dar un empujón a Vitigudino”, además de impulsar infraestructuras como el polígono agroalimentario y el polígono industrial, “muy importantes que hay que lanzarlos para adelante”. Asimismo, otros de los temas de conversación en este encuentro sería “el problema de toda la España vaciada, la reducción de servicios que se está produciendo continuamente, sanidad, pediatría, UVI móvil”, por lo que se mostró esperanzado de que “la llegada de Luis y su compañía sirva para presionar donde haga falta e intentar conseguir todas esas reivindicaciones”.

Tudanca pide a Mañueco que dé las gracias al Gobierno

Tudanca se refirió también a la reunión que hoy mantenía el presidente de Catilla y León, Alfonso Fernández Mañueco tiene con la ministra de Educación del Gobierno de España, “en el bien entendido que el diálogo es la mejor manera para seguir fortaleciendo nuestro sistema educativo público, en el bien entendido de que los informes del informe PISA dan cuenta de los buenos resultados educativos de Castilla y León gracias, fundamentalmente, al esfuerzo de los profesionales de la educación pública, y yo supongo también que el señor Mañueco vaya primero a dar las gracias”.

Afirmación con la que quiso recordar los 825 millones de euros que en los últimos cuatro años le ha dado el Gobierno de España para mejorar la Educación; hablamos de la extensión de la digitalización, hablamos de más de 38 millones de euros para obligar a Castilla y León, que no quería a implantar la gratuidad de la educación entre 0 y 3 años; hablamos de un 72% de incremento en las partidas de becas más de 140 millones de euros en Castilla y León para garantizar el acceso en igualdad a la educación de todos, o 260 millones de euros para la implantación del nuevo modelo de formación profesional que es muy muy importante también para generar oportunidades y empleo en todo el territorio también en el medio rural de Castilla y León”.

Por otro lado, Tudanca pidió a Mañueco “una rectificación porque es que creo que el señor Mañueco va a pedirle al Gobierno de España que paralice la obligatoriedad de que los estudiantes en prácticas coticen a la Seguridad Social, un “empeño más del Partido Popular para evitar el incremento de los derechos de la gente. Se oponen al incremento de la pensiones, al incremento del salario mínimo interprofesional, se oponen ahora también a que los estudiantes en prácticas coticen y con eso puedan ver mejorar sus condiciones y también sus futuras pensiones, ¿pero por qué? Bueno, lamentablemente solo porque son incapaces de poner en marcha estas medidas, porque son una administración muy poco eficaz”.

En el plano nacional, el secretario general de los socialistas castellanos y leones no pudo resistirse a mostrar su preocupación por “qué entiende el Partido Popular por constitucionalismo, por legalidad y por democracia”.

A este respecto, Tudanca recordó que “una vez más conocemos que el Partido Popular usó medios del Ministerio del Interior para espiar y perjudicar a rivales políticos, no es la primera vez -añadió-, ya hemos visto lo de Villarejo, hemos visto la operación Kitchen, hemos visto como Coseidó estaba también implicado en estas operaciones en las que con medios públicos y utilizando también a la Policía, a la Guardia Civil, al Ministerio del Interior, el Partido Popular se pasa por el forro la democracia y las leyes para espiar y perjudicar a rivales políticos”, lo que en su opinión “esto sí pone en riesgo la democracia en nuestro país”.

Además, añadió que “aquí sabemos muy bien de esto porque aquí tenemos al señor Mañueco, que aparte de haber dado una distinción como Huésped Distinguido de Salamanca el señor Coseidó luego le contrató como asesor en la Junta de Castilla y León, aquel que decía controlar la Sala 2ª del Tribunal Supremo desde atrás. Aquí sabemos muy bien lo que es también para el Partido Popular la legalidad y el espionaje, como vimos también con la mala utilización de la Policía Local de Salamanca para espiar y vigilar a rivales políticos, a sindicatos, a partidos, etc. Así que creo que el Partido Popular debe dar explicaciones, creo que se deben retirar al menos distinciones a aquellos que han estado implicados en casos tan graves de corrupción también en Castilla y León y en Salamanca”.

Presencia del PSCyL en la Ejecutiva Federal

Respecto a los cambios en la Ejecutiva Federal del PSOE en lo que afecta a representantes de Castilla y León, Tudanca señaló que “me resisto a hacer valoraciones antes de que los cambios se produzcan formalmente. Más allá de filtraciones, son muy buenas noticias para Castilla y León. El Partido Socialista de Castilla y León sigue demostrando su unidad, su fortaleza y, desde luego, su implicación en el proyecto nacional del Partido y de Pedro Sánchez. No es una decisión, son decisiones que demuestran la fortaleza, la inclusión de tres ministros de Castilla y León en el Consejo de Ministros,Óscar Puente, Ana Redondo y Margarita Robles, que ya fue espaldarazo al proyecto socialista de Castilla y León. La inclusión previsible de Ana Redondo y de Óscar Puente en la Ejecutiva Federal también lo es, y la presencia de Iratxe como presidenta de lo socialdemócratas europeos; y también miembros de la Ejecutiva Federal del partido socialista con la presencia de Javier izquierdo”

Por último, Luis Tudanca añadió que “habrá alguna noticia más en relación con estos nombramientos y en relación con Castilla y León, que nos va a hacer nuevamente sentir orgullosos. Así que es una espaldarazo, es un orgullo y es el síntoma de que el Partido Socialista de Castilla y León es una pinza fundamental, indispensable y muy fuerte del proyecto socialista español, probablemente más que nunca, probablemente más que ninguna otra época reciente. Así que yo, como secretario general y con toda la humildad, estoy muy orgulloso del talento que estamos aportando al proyecto de país”, concluyó.