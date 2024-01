El Equipo de Gobierno replica que todavía no ha habido “solicitud formal” para un evento privado

El Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo dio la réplica en la mañana del viernes a la nota de prensa difundida en la tarde del jueves por el PSOE, centrada en el evento privado que se está moviendo para la jornada del Sábado de Carnaval. Al respecto, el Equipo de Gobierno dice que todavía no ha habido “solicitud formal” para su organización (aunque tienen conocimiento de que se está preparando), y que cuando se presente, se analizará la documentación, que será vista en la comisión oportuna, donde “el PSOE local tendrá que fijar su postura”.

En su nota, el Equipo de Gobierno critica que cuando concluyó el Carnaval 2023 el PSOE “hizo declaraciones en favor de un evento alternativo alejado de la ciudad” y que hoy “juegan al disimulo y a generar crispación ante un tema sensible”, añadiendo que si insinúan que el evento debería de ser público o promovido por el Ayuntamiento lo digan con claridad “y señalen con qué puede garantizarse el control y la seguridad”, dado que los medios humanos del Ayuntamiento “están centrados en el desarrollo de la fiesta”.

El Equipo de Gobierno pide en su nota al PSOE que “no contribuya a generar confusión”, evocando que en su etapa de gobierno “muchos eran los botellones, como el de la trasera de la plaza de toros, sin poner remedio a ninguno de los problemas” cuando “ya se venían vislumbrando los problemas que se pretenden solucionar”.

Según el Equipo de Gobierno, las decisiones se están adoptando “pensando en el interés general y en un mejor desarrollo de la fiesta” (aluden al traslado del baile de disfraces), indicando que no se están obviando los espacios municipales de ocio, ya que la programación en dichos lugares “no sufre alteraciones sobre otros años”. Por último, se pide al PSOE que tenga “sentido de responsabilidad y no confunda a los ciudadanos”, y que haga propuestas en los turnos de ruegos de los órganos existentes (en los que no se ha hecho “ninguna”).