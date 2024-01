Santolino: "Me estoy perdiendo el Dakar que mejor se ponía para estar en el top 5"

Lorenzo Santolino ha atendido a los medios de comunicación locales después de que regresar a España tras abandonar el Dakar 2024.

Valoración: "Gracias por venir a estar conmigo y estoy un poco triste por tener que estar hablando ahora con vosotros. Hoy sería la quinta etapa y os estaría contando eso, pero el deporte es así. Hemos invertido mucho para tener una moto buena y nos hemos quedado a pie en la segunda etapa, aún no sé lo que ha pasado. Descarto un error humano del equipo. Me estoy perdiendo el Dakar que mejor se ponía para estar en el top 5".

Momento de abandonar: "Anímicamente el objetivo es resolver el problema en la carrera, pero luego se me paró la moto e intenté ver lo que había pasado e hice evaluaciones a la moto y no tenía solución. Mucha gente dice que no se me ve disgustado y lo podría estar, pero en el deporte no se suele conseguir el objetivo y hay que estar preparado. He hecho todo lo que he podido...".

Futuro: "Si me hubiera perdido sí que tendría otra sensación y lo he hecho mejor que nunca. ¿Si sigo viendo el Dakar? Sí, pero intento no hacerlo mucho".