Santolino se retira del Dakar

Lorenzo Santolino se ha retirado del Dakar 2024, lo que ha significado un palo muy duro para el piloto salmantino tras quedarse sin opciones de seguir en una prueba marcada en rojo en su calendario deportivo.

De este modo, el corredor chacinero se ha quedado parado en el km 17 de la segunda especial por avería, por lo que ha regresado ya al campamento y para él supone la retirada de la carrera.

"Es una lástima, creo que era un buen año. El nivel de la moto es bueno. Estoy en un buen momento de físico y de experiencia, el terreno que se presentaba era favorable. Ayer corrí con tranquilidad y aún y así estábamos bien clasificadas. Una lástima no poder aprovechar el Dakar para hacer un buen resultado. No sé muy bien qué es lo que ha pasado. Este año llevamos muchos kilómetros, no habíamos tenido problemas técnicos, un poco sorprendido de haber quedado tirado", ha dicho.