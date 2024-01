Santolino marca el sexto mejor tiempo como regalo de Reyes en el Dakar

Lorenzo Santolino ha firmado este día de Reyes una gran etapa en el Dakar, una de las mejores de sus seis participaciones, con un gran ritmo que le ha permitido codearse con los mejores y que le catapulta en la clasificación provisional en una jornada que se anunciaba dura y complicada. El salmantino registró el sexto mejor tiempo en meta, aunque algunos pilotos punteros se pararon a auxiliar a uno de los damnificados del día, Toscha Schareina, y la organización les devolverá tiempo. Con todo, Santolino se pone en una de las mejores posiciones que ha ocupado en sus seis participaciones.

El rally disputaba este 6 de enero su primera especial en línea tras el aperitivo de la prólogo, corta pero muy dura, y ha mantenido esa línea. La etapa constaba de 414 kilómetros cronometrados y 127 de enlace, fundamentalmente sobre terreno pedregoso, pero también con zonas de arena y uno de los lagos secos habituales de esta zona. Santolino partía el vigésimo tras la prólogo, en la que los mejores eligieron puestos retrasados para no pagar el peaje por abrir pista. Sólo apostó por ir delante Mason Klein (Kove) que se llevó todas las bonificaciones del día. El salmantino, por el contrario, salía rodeado de algunos de los más rápidos y de los que, al final del día, han destacado.

Santolino ha salido bien desde el principio y ha empezado a marcar buenos tiempos. En el kilómetro 170 ya era quinto, pero ha sido a partir de ahí cuando ha dado lo mejor de sí mismo. En un way point, del 225 al 281, ha subido tres puestos del séptimo al cuarto y se ha metido definitivamente en la lucha por los puestos destacados, una guerra psicológica ya que ha rodado solo casi todo el día.

Esa ha sido la fase de la carrera en la que han empezado a pasar cosas. En el 240 se ha caído Schareina, finalmente evacuado. Con el valenciano han parado varios pilotos, entre ellos Ross Branch (Hero) que iba destacado en los tiempos y que recuperará lo perdido en ayudar al español, unos 25 minutos, lo que le dará el liderato. En el 323 cayó otro de los pilotos rápidos del día, Docherty (KTM), con el que Santolino ha estado compitiendo en tiempos buena parte del día.

"Jornada muy larga, más de 5 horas en la moto, pero contento. He cogido a Sanders en el kilómetro 80 y he ido tirando todo el rato hasta la neutralización, que le he ido dejado atrás. Después he rodado solo hasta el kilómetro 350 que he visto a Van Beveren, le veía sólo en las zonas lentas, en las rápidas más lejos, pero ha estado bien para mantener la concentración?, ha comentado. ?La especial arenosa, entre cañones, luego más abierta con piedras y después de la neutralización grava volcánica, no había trazas. Me he encontrado a Toscha que ya estaba siendo asistido por Brancha, una pena, lo estaba haciendo muy bien, espero que se recupere pronto. A partir de ahí, conducción lenta, difícil mantener el equilibrio, pero he pasado la especial sin caídas. Contento con la moto, hemos dado un paso adelante. Todavía queda mucho", ha dicho Santolino.

Este domingo, 7 de enero, segunda etapa en línea Al Henakiyah-Al Duwadimi con 463 de especial cronometrada y 192 de enlace, con un primer tramo de dunas de treinta kilómetros seguida de terreno rápido. De nuevo habrá que madrugar, Santolino saldrá de los primeros (a las 7.20 el primer motorista) y se espera una etapa larga, seis horas en moto.