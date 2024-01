Santolino arranca el Dakar en un mar de arena y en el 12º puesto

Lorenzo Santolino ha arrancado su sexta participación en el Dakar con la disputa este jueves de la etapa prólogo, un aperitivo de 27 kilómetros cronometrados de los casi 4.000 que le esperan en el que ha sido decimosegundo en el regreso de las estrategias de cara a la primera etapa de verdad, la del día de Reyes con más de 400 kilómetros. Un buen inicio, sin errores de navegación ni caídas que condicionen los primeros días y marcado por la gran cantidad de arena.

El rally se ponía en marcha con una especial que tiene que determinar las posiciones de salida para la primera etapa en línea. Eso ha marcado el comportamiento de los pilotos. Este año se han eliminado los coeficientes que multiplicaban por cuatro el tiempo de la prólogo para evitar actitudes extrañas de cara a buscar las mejores posiciones de salida. Lo normal es que el ganador de etapa salga primero, pero se ha demostrado en los últimos años que eso penaliza. Por eso, la prólogo era un juego de intereses que se compensaba con los coeficientes. Este año no ha sido así y los mejores elegirán en el brieffing por la tarde su posición de salida.

Con estas reglas de juego, la especial ha discurrido entre cañones y rocas y podía dar lugar a los primeros errores, aunque era muy corta, sólo 27 kilómetros y otros 130 de especial. Santolino salía a pista entre los quince últimos, los pilotos de la categoría GP y ha completado sin problema la especial.

Tras su llegada a meta se ha colocado con el cuarto tiempo con un crono de 18:51; se ha mantenido en puestos delanteros hasta la llegada de la última tanda de pilotos que han marcado mejores tiempos. Su puesto final ha sido el 12º a un minuto y 16 segundos del ganador del día, el valenciano Toscha Schareina (Honda) que se ha alzado con la victoria parcial. Con el resto de pilotos Santolino ha cedido poco tiempo, en torno a 30 segundos con la mayoría.

“Una prólogo muy bonita, con mucha arena, con alguna piedra escondida, pero espectacular el sitio entre cañones aquí en Alula. Me he encontrado bastante a gusto con la moto, un poco tenso los primeros kilómetros. Había muchas marcas, pero no he confiado mucho, he intentado ir siguiendo el roadbook porque había muchas notas, cambios de cap, bastantes waypoint, igual he perdido algo de tiempo, pero a partir de media etapa me he encontrado mejor y me viene bien de cara a las próximas etapas. No he cometido errores, contento, me encuentro bien con la moto y físicamente. ¡Mañana empieza lo bueno”, ha comentado.

Este sábado, 6 de enero, primera etapa en línea Alula-Al Henakiyah con 414 de especial cronometrada y 127 de enlace, trazada por un terreno totalmente diferente al de otras ediciones. Habrá mucha roca y algo de arena al inicio del kilometraje. Y toca madrugar, que va a ser una constante en este rally: los primeros pilotos de motos parten del vivac a las 6 de la mañana, entran en la especial a las 7.45 y llegarán a meta en torno a las 12, siempre dos horas menos en España.