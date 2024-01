El PP de Vitigudino denuncia el archivo del tercer expediente a la exsecretaria

NO SE COMUNICÓ A LA INTERESADA LA RESOLUCIÓN

Mediante un comunicado, el PP en el Ayuntamiento de Vitigudino, Grupo en la oposición, denuncia que el alcalde del municipio, el socialista Javier Muñiz, no haya comunicado a la exsecretaria municipal, Pilar Pazos Vecino, el resultado del tercer expediente abierto por la anterior alcaldesa popular, Luisa de Paz, y que ello haya supuesto su archivo definitivo, declarando extinguido el procedimiento sancionador, el cual “a nuestro juicio, es el más claro porque opera de manera automática por la repetición de conductas sancionadas como muy graves”, al estar establecido que se considera “falta muy grave” Haber sido sancionado por la comisión de tres faltas graves en un período de un año, según el apartado (n) de,l art. 81.1. de La Ley 7/2005 de 24 de mayo, de Función Pública de Castilla y León.

En este sentido, desde el PP señalan que este grupo “no ha sido informado desde la toma de posesión del actual equipo de gobierno del estado de los expedientes sancionadores. El nº 2 y el nº 3 quedaron (el 7 de julio de 2023) únicamente pendientes de notificación a la interesada. Dado los meses transcurridos hasta la fecha hemos tenido que instar una respuesta inmediata, la cual se nos traslada, prácticamente, de madrugada y solamente del expediente nº 3 comunicando el archivo de las actuaciones por parte del Alcalde”. A este respecto, añaden que “es exclusivo de Alcaldía la potestad de imponer la sanción que considere, a la vista de la gravedad de los hechos”.

Para los populares “se ha paralizado sin razón alguna la notificación final de la resolución definitiva del segundo expediente que el actual alcalde la pudo hacer al día siguiente de la toma de posesión, tras cumplir el plazo de alegaciones dado a la expedientada”, en opinión del PP “con la clara intención de provocar la caducidad del expediente y con ello el indulto de facto de las graves irregularidades documentadas en el decreto de incoación”.

Por ello, desde el PP instan al alcalde a “explicar los pactos a los que ha llegado con la expedientada para incumplir de manera tan descarada su deber de notificar”, acto que consideran “dejación del alcalde” y que “tiene cabida, a nuestro juicio, en el código penal”, corresponsabilizando de ello a “todo el equipo de gobierno”, por lo que consideran que se trata de “responsabilidades no vamos a dudar en exigir en defensa de la legalidad y por respeto a todos los ciudadanos que mostraron con claridad su disgusto por el trato recibido en muchas ocasiones por la expedientada”.

Según los populares, “un expediente disciplinario es un procedimiento complicado y traumático para todas las partes en el plano personal, pero revestido de todas las garantías para el expedientado. El único expediente que el equipo del Gobierno del Partido Popular pudo tramitar hasta el final, ha culminado con éxito en la vía administrativa. En este momento está recurrido en el contencioso administrativo desde hace meses por la funcionaria expedientada y no nos consta que el Ayuntamiento se haya personado en el Juzgado para defender la resolución final en vía administrativa. No sabemos si el actual equipo de gobierno ha llegado también a algún pacto de amnistía con la funcionaria expedientada por la vía de no comparecer en el juzgado de lo contencioso administrativo”. Sobre estas afirmaciones, cabe recordar que en la última sesión del pleno del Ayuntamiento, se acordó por unanimidad que el Ayuntamiento se persone en la causa y nombre representantes.

El grupo popular en el Ayuntamiento de Vitigudino “ha dado al nuevo equipo un periodo de cortesía de varios meses desde su toma de posesión para que se pongan al día. Jamás nos han llamado para preguntar nada ni solicitar información alguna. Pero ante la inacción en todos los temas y la dejación de sus responsabilidades en asuntos cuya resolución debe ser interés general de todos y alejado de la refriega política, como las conductas graves de la funcionaria expedientada que dieron lugar a varios expedientes, creemos que es nuestra responsabilidad dar a conocer a la población la gravedad de la situación que exponemos”. Asimismo, añaden que la actitud de colaboración del Grupo Popular hasta este momento de la legislatura ha tenido como finalidad “tirar para adelante en nuestro interés por el funcionamiento del municipio y abandonar la senda que marcaron en la anterior legislatura de colapsar el Ayuntamiento perjudicando claramente al pueblo”, concluyen.