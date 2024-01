Adela Villoria presenta en la Biblioteca municipal de Vitigudino sus dos últimos libros

Ayer miércoles, la escritora lumbralense, Adela Villoria, presentó en Vitigudino sus dos últimos libros, El corazón y la palabra, y Con los pies en el suelo, actividad promovida por la directora de la Biblioteca municipal, Raquel Bernal Villoria, e incluido en el programa de actividades navideñas del Ayuntamiento de Vitigudino.

Durante su presentación al público vitigudinense en la Biblioteca municipal, momento en el que estuvo acompañada del escritor Benito González, finalista del Premio Planeta y ganador del X Premio Hispania de novela histórica, Adela Villoria calificó a sus dos últimas obras de “muy emocionales”, pues como ha señalado en anteriores presentaciones considera que “convierten en especial la vida rutinaria”, relatos que, por ello, “se leen una y muchas veces”.

El corazón y la palabra, y Con los pies en el suelo llegaban a Vitigudino tras su presentación en septiembre pasado en el Casino de Salamanca y con anterioridad, en varios pueblos del Abadengo, entre ellos su Lumbrales natal.

Para Adela Villoria, su presencia en Vitigudino fue “una experiencia magnífica. Y no exagero. No sólo por la buena organización a cargo de Raquel Bernal, sino también por el reencuentro con amigos que hacía muchísimos años que no veía, y por el ambiente que conseguimos entre todos, tan cercano, tan espontáneo, tan cordial”.

Por ello, la escritora lumbralense mostraba su “agradecimiento a todos los que se esfuerzan por potenciar la cultura, por acercarla a todos y por animar a la lectura. Los escritores que no somos famosos sabemos que es imprescindible esa labor. Gracias, de corazón. Gracias por leer”.