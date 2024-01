El Ayuntamiento creará una bolsa de empleo de Oficial de 1ª de Carpintería Metálica

Ante las necesidades del servicio y las circunstancias de la producción, el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo va a configurar una Bolsa de Empleo de Oficial de 1ª de Carpintería Metálica, que en el Consistorio se encarga por ejemplo de la creación de agujas y puertas metálicas para el Carnaval.

Para formar parte de esta Bolsa es necesario tener el Certificado de Escolaridad, la ESO o equivalente; así como una experiencia mínima acreditable de 6 meses en un puesto similar (será válido con un Certificado de Profesionalidad de la especialidad, titulación académica similar o acreditación de haber participado en un programa formativo relacionado con la especialidad a la que se opta durante un mínimo de 6 meses).

Como requisitos generales, los aspirantes deben tener la nacionalidad española (sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público), haber cumplido los 16 años y no exceder de la edad máxima de jubilación, poseer la capacidad funcional para desempeñar las tareas del puesto, no haber sido separado mediante expediente del servicio de las Administraciones Públicas, y no encontrarse en situación de inhabilitación para empleos o cargos públicos. Asimismo, no pueden formar parte las personas que hayan sido objeto de expediente disciplinario firme por falta grave o muy grave en el Ayuntamiento en los últimos 4 años.

Los interesados deben presentar su solicitud hasta el lunes 15 de enero. Una vez se cierre el plazo, se valorará la experiencia de cada candidato, a razón de 0,12 puntos por mes trabajado como Oficial de 1ª de Carpintería Metálica desde el 1 de enero de 2014. Esa puntuación se sumará a la que obtenga cada aspirante en la prueba práctica que se convocará relacionada con el puesto de trabajo. Todos aquellos que sumen al menos 5 puntos entrarán en la Bolsa (ordenándose en función de la puntuación), de la que irán siendo llamados para trabajar por un período máximo de 6 meses a jornada completa.