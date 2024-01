“El gran problema de los mayores en los pueblos es la sanidad”

El pasado 1 de diciembre, José María Regalado García era elegido como nuevo presidente de la Federación Provincial de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas de Salamanca, organización que no se debe confundir con la Federación de Asociaciones de Mayores de Salamanca (FAMASA), de ámbito estrictamente local circunscrito a la capital salmantina.

Como indica su nombre, la Federación Provincial de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas de Salamanca aúna a asociaciones repartidas por toda la provincia y está a su vez integrada en la Federación regional y en la Federación nacional de jubilados y pensionistas. La elección de Regalado llegaba tras la dimisión de su antecesor Julián Bernal por problemas de salud, cargo que ha ostentado en los últimos seis años y al que llegó para sustituir a Marcial Fuentes (DEP).

Además de presidente de la Federación Provincial, José María Regalado es presidente de la Asociación de Mayores ‘San Pedro Apóstol’, de Bañobárez, alcalde de este municipio, presidente de la Mancomunidad del Abadengo y presidente del Consorcio de Mancomunidades Abadengo - Arribes del Duero - Centro Duero.

¿De dónde saca el tiempo?

(Risas) Distribuyéndolo un poco y saberse rodear de gente que funciona y trabaja haciendo un equipo. Tengo suerte en que, tanto en el Consorcio como en la Mancomunidad, tengo un secretario que es una maravilla y me lo hace muy fácil. Por otro lado, en la Federación tengo una secretaria que es muy eficiente, aunque es un poco más complicado porque tienes que visitar las uniones comarcales porque estaban un poco olvidadas y hay que volver a activarlas un poco, que la gente mayor esté activa, lo cual es muy importante. Por eso en mis intenciones está hacer actividades, charlas..., un poco lo que me pedía hace unos días Juan, el presidente de la Unión Comarcal de Vitigudino, que me parecen factibles y que no son difíciles de hacer.

¿Qué es la Federación Provincial de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas?

Pues es la voz de 3.500 personas mayores de toda la provincia y que forman 256 asociaciones y estas, a su vez, nueve uniones comarcales, que son: Alba de Tormes, La Armuña, Béjar, Campo Charro, Ciudad Rodrigo, Ledesma, Peñaranda de Bracamonte, Sierra de Francia y Vitigudino.

¿Qué significa para Ud. ser el presidente de una organización con más de 3.500 personas?

Significa culminar una trayectoria en cuanto al asociacionismo de mayores, una faceta que comencé cuando me vine al pueblo hace más de 20 años. Entonces fui elegido como presidente de la Asociación de Mayores ‘San Pedro Apóstol’ de Bañobárez, la cual sigo presidiendo, en este tiempo estuve cuatro años como presidente de la Unión Comarcal de Jubilados y Pensionistas de Vitigudino, en sustitución de Juan Arroyo, cargo que él ocupa de nuevo en estos momentos, y ahora he sido elegido presidente de la Federación Provincial, lo que es para mi un orgullo y un honor.

¿Es difícil ser presidente de una asociación de mayores?

Encontrar gente que quiera presidir no es fácil porque muchas personas piensan que no están capacitadas para llevar una asociación, pero no es tan difícil, y sobre todo en los pueblos. Principalmente es preocuparse un poco de llevar las cuatro cuentas, la cuota de los socios y los gastos que hay en la asociación, bien de luz..., si tienes un bar llevar las cuentas del bar..., pero lo demás nada. Luego hay que hacer una relación de socios todos los años y renovar la junta directiva cada cuatro años, mandar a la Junta, a la Federación y a la Unión comarcal la nueva junta directiva que sale, lo que tampoco es complicado porque desde la Federación informamos cómo hay que hacerlo, incluso se puede hacer desde las CEAS de la Diputación si no quieres desplazarte a Salamanca.

¿Cuáles son esas actividades que pretende impulsar desde la Federación y que señalaba antes que las veía factibles?

Por ejemplo la convivencia provincial que hacíamos antes todos los años y en la que nos reuníamos 12 o 13 mil personas, una manera de que los mayores de distintas asociaciones se conozcan y se reencuentren, una forma de que la gente esté activa. Esto al margen de las convivencias que hacen las uniones comarcales, las cuales también tratamos de ayudar y facilitarle lo que se pueda como en las bodas de oro, donde la Federación pone las placas para cada matrimonio. Antes desde la Federación nos encargábamos de la gimnasia de mantenimiento que nos financiaba la Diputación, pero al crear el programa ‘Depende de ti’, el cual incluye esta actividad, dejó de financiarnos la gimnasia. Entonces, desde la Federación hemos llegado a un acuerdo con varios monitores y la ofrecemos a las asociaciones por 120 euros por temporada. Ahora mismo se está dando en unas 60 asociaciones. También intentaremos promover charlas sobre salud, porque es muy importante que los mayores sepan que no deben automedicarse, que no pueden tomar antibióticos sin prescripción, etc., como apuntaba Juan en la Asamblea de Vitigudino. Otra propuesta será la organización de cursos sobre el uso de nuevas tecnologías para facilitar a los mayores el uso de aplicaciones en el teléfono móvil, y que puedan desenvolverse en estos tiempos en los que es necesario recurrir a internet para casi todo.

Además de promover esas actividades, ¿qué otras funciones hace la Federación?

El objetivo principal es mejorar la vida de los mayores, para ello, además de esas actividades, facilitamos a las uniones comarcales servicios a través de convenios con organizaciones como Cruz Roja, el Instituto de Paz para la resolución de conflictos, un despacho de abogados para la reclamación de pensiones o el convenio con un Centro auditivo para revisiones gratuitas de audición y descuentos en audífonos. Además, también hacemos de interlocutores ante la Gerencia de Asuntos Sociales de la Junta, la delegación territorial de la Junta, la Diputación y la Subdelegación del Gobierno. Mi intención es, cuando pasen las fiestas de Navidad, darme más a conocer, si cabe, y mantener reuniones con los responsables de estos organismos oficiales, también con los alcaldes, entre ellos el de Salamanca.

¿Cuáles son las principales necesidades que tienen los mayores en los pueblos?

La principal necesidad es la sanidad. Esto siempre me ha preocupado mucho porque la gente mayor no tiene posibilidad de desplazarse, la mayoría no conduce, depende de otra persona. Cuando falta el médico, en los pueblos es complicado. Nosotros en el Abadengo puedo decir que el último año hemos estado hasta bien porque de alguna manera el coordinador del Consejo de Salud lo ha organizado bien, pero en otros lugares el Consejo de Salud no funciona ni nadie se preocupa de que funcione. En la zona de Lumbrales los médicos están sensibilizados y hacen más consultas de las que les pertenecería a los municipios de acuerdo con el número de cartillas.

Y un desastre para las personas mayores es la ausencia de oficinas bancarias en los pueblos. Ese es un problema primordial que hay que solucionar porque la gente mayor está acostumbrada a pagar en metálico. Se tienen que servir de conocidos o familiares para ir a un núcleo mayor para poder sacar dinero.

Otro de los problemas es el transporte, especialmente fuera de la línea regular por falta de unos horarios más adecuados a las necesidades, y el transporte a la demanda las personas mayores no lo usan, posiblemente porque no tienen costumbre de tener que llamar por teléfono para que les vengan a buscar.

¿Puede hacer algo la Federación en todo esto?

Espero que preocupándose sí que se puede. En el tema sanitario, si en Bañobárez se ha podido, porque nos hemos preocupado, en otros sitios se puede llegar a lo mismo implicándose todos, médicos, alcaldes, profesores y todos los que tienen voz en los consejos de salud. Poniendo interés e informando se puede mejorar la atención sanitaria. Entiendo también a la Administración: si no le dan médicos mal nos van a dar ellos.

Sobre el tema bancario me gustaría hablar con sus responsables porque también está el problema de las comisiones. En algunos pueblos han puesto un cajero, y que el Bibliobús lleva cajero, pero la mayoría no tiene tarjeta de crédito y por otro lado te cobran una comisión importante. Este es un problema que tiene difícil solución.

¿Qué espera haber conseguido al final de su mandato?

Espero que funcionen todas las uniones comarcales. La gente ha estado un poco apática y hay que moverla, incentivarla para que haga cosas. Un ejemplo de funcionamiento es la Unión comarcal de Vitigudino por el trabajo que realizan Juan Arroyo y Ángel Tabernero, organizan convivencias, excursiones..., eso es lo que la Federación debe intentar, estar pendientes de las uniones comarcales y ayudarles en lo que necesiten, e informarles. La gimnasia viene muy bien a las personas mayores, por poner un ejemplo, charlas informativas...

Unas palabras para los mayores de toda la provincia...

A parte de desearles un año próspero y bueno, que tengan confianza, y que se les echará una mano cuando la necesiten, que no tengan ningún inconveniente en llamar a la Federación o acercarse para hacer cuantas gestiones necesiten. Que sepan que desde la Federación se habla con los alcaldes, con las instituciones..., y que se puede llegar a muchos acuerdos. Podemos hacer de intermediarios para resolver los conflictos locales, esa picadillas que surgen a veces, etc., tienen que desparecer.