La Banda de Música ofrece un concierto repleto de espíritu navideño en un Teatro casi lleno

El Teatro Nuevo Fernando Arrabal de Ciudad Rodrigo despidió en la tarde del sábado el año 2023 con una cita fundamental en estas fechas del año: el Concierto de Navidad de la Banda Municipal de Música, que como no podía ser de otra forma, estuvo repleto de canciones imprescindibles en esta época.

Sin ir más lejos, la cita se abrió con la popular Marcha Radetzky que cierra el Concierto de Año Nuevo de Viena, seguida de una versión ‘en español’ del Adeste Fideles. Posteriormente, también se pudo disfrutar de temas como Happy Xmas, White Christmas o All I want for Christmas is you, así como de canciones navideñas de Sinatra y Coldplay, o de la banda sonora de La Bella y La Bestia.

La Banda Municipal de Música que dirige José María Sendín ofreció este concierto navideño ante un Teatro Nuevo que rozó el lleno, implicándose por ejemplo el público con sus palmas en la Marcha Radetzky como ocurre también en Viena cada 1 de enero.