L@s niñ@s se adentran en el pino de la Plaza Mayor para saludar al Cartero Real

Con motivo de la inminente visita el próximo viernes de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, Ciudad Rodrigo recibió en la tarde del sábado a su Cartero Real, que de la mano de los Amigos de la Ilusión, entró en contacto con tod@s l@s niñ@s mirobrigenses y foraster@s que quisieron entregarle en mano la carta destinada a los Magos, o bien únicamente saludarle si es que ya habían remitido la misiva.

Como publicamos en los últimos días, la visita este año del Cartero Real fue totalmente diferente a lo habitual. Después de que en los dos años previos, al hilo de la pandemia, no estuviese en un emplazamiento fijo, sino que se fuese moviendo en su carroza por los agregados de Ciudad Rodrigo y por distintos barrios para recoger las cartas, este año se recuperó el formato clásico de recepción en la Plaza Mayor (no se ha hecho una ruta ya que, al llegar el Cartero en franja de tarde, no daba tiempo a completarla antes de que anocheciese).

Eso sí, si de forma previa a organizarse estas rutas, el Cartero Real estaba permanentemente en los soportales de la Casa Consistorial, este año se introdujo en el pino levantado en el centro del ágora mirobrigense, aprovechando que se puede acceder al mismo.

De este modo, una vez llegó el Cartero a la Plaza (escoltado por la Policía Local, y con algo de retraso), se sentó dentro del pino, por donde fueron pasando todos los niños que quisieron, conformándose durante buena parte de la tarde una larga cola (de hecho estaba previsto que el Cartero se marchase a las 20.00 horas, pero superó en un buen rato esa hora ante la gente que había todavía esperando).