“Estudiaba en San Marcos, Derecho, creo, resignado a ganarme más tarde la vida con una profesión liberal, aunque, en el fondo, me hubiera gustado más llegar a ser un escritor”. MARIO VARGAS LLOSA, La tía Julia y el escribidor, 1977.

Acostumbrados a la loa mortuoria y al panegírico al difunto, que con fruición dedicamos cuando fallecen a las personalidades destacadas en multitud de ámbitos (costumbre que no ha defraudado el autor de estas líneas), no es tan usual dedicar alabanzas y elogios personales, profesionales o artísticos a personalidades que por algún motivo merecen ser enaltecidas y aclamadas en vida. El escritor peruano Mario Vargas Llosa, al anunciar su “retirada” de la actividad literaria, por la que es reconocido y admirado en todo el mundo, ha creado, provocado y dejado una especie de vacío en la Literatura que no deja indiferente a quien reconoce su obra como una de las de mayor calado e importancia de la escritura en castellano en el último medio siglo.

Mario Vargas Llosa, cuya obra abarca diferentes géneros literarios, destaca como novelista, y es autor de algunas obras fundamentales de la narrativa escrita en castellano, que se ha proyectado a otras lenguas y culturas en las que ha sido reconocido como el maestro que sin duda es. Desde su primer gran éxito, La ciudad y los perros, pasando por sus magnas creaciones Conversación en la Catedral, La casa verde, La guerra del fin del mundo o La fiesta del Chivo, por citar solo algunas, pasando por su creación ensayística y crítica, que incluye obras fundamentales en la teoría literaria y el análisis crítico como La orgía perpetua: Flaubert y Madame Bovary; García Márquez: historia de un deicidio; La verdad de las mentiras o La utopía arcaica: José María Arguedas y las ficciones del indigenismo, pasando por su ingente labor como articulista, cronista y analista sociológico, además de dramaturgo (La señorita de Tacna; El loco de los balcones…), el escritor arequipeño ha entregado al mundo de la cultura una inacabable fuente de magisterio.

Galardonado con los más importantes reconocimientos (‘Premio Nobel de Literatura’, ‘Premio Rómulo Gallegos’, ‘Premio Jerusalén’, ‘Premio Cervantes’, ‘Irving Kristol Award’ o ‘Prix mondial Cino del Duca’, entre otros muchos), Vargas Llosa es uno de los intelectuales más importantes del último siglo y de su calidad y su sabiduría se han nutrido generaciones enteras de escritores, periodistas y filológos, algunos de gran renombre, que lo han reconocido como columna fundamental de la Literatura en lengua castellana.

Para muchos de sus admiradores, entre los que quien estas líneas firma se cuenta, la discrepancia con sus opiniones políticas de los últimos tiempos y cierto repudio ante algún exhibicionismo personal -tal vez no buscado-, no ha sido ni es obstáculo para reconocer su honestidad, su coherencia ideológica, la fortaleza de sus principios éticos y, sobre todo y ante todo, la admiración y el continuo deslumbramiento por la altura de su obra, de toda su obra, entre la que, personalmente, La casa verde sigue siendo su indiscutible obra maestra. Mario Vargas Llosa, dueño de una técnica literaria inigualable y una prosa narrativa emocionante, provocará siempre en la mente de aprendices, maestros, lectores, escritores y devotos de la Literatura, un tributo de admiración. Larga vida, pues, a uno de los puntales de la Cultura que, escriba o ya no, será inmortal y, por tanto, siempre nuestro.