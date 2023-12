La Cabalgata de Reyes recupera con un ligero recorte su recorrido clásico

Los Amigos de la Ilusión dieron a conocer en la mañana del jueves, junto al Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, su programación para los próximos días con motivo de la esperada llegada de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente.

Esa programación se abrirá este sábado 30, con la visita del Cartero Real, que a diferencia de los últimos años no se moverá por distintas zonas de Ciudad Rodrigo (al ser Nochevieja el domingo previo al Día de Reyes, no se podía realizar esa jornada, y al recolocarse en la tarde sabatina la visita, no daría tiempo a realizar la ruta completa antes de que anocheciese). Así, el Cartero estará de 17.30 a 20.00 horas en la Plaza Mayor mirobrigense, con la novedad de que no recibirá a los niños en los soportales de la Casa Consistorial como era costumbre, sino dentro del pino situado en el centro del ágora, aprovechando que se puede entrar al mismo.

Mientras, en lo que respecta a la Cabalgata de la tarde del 5 de enero, se recupera el recorrido clásico después de que el año pasado no se pudiese hacer debido a las obras de la Avenida de España, aunque habrá un ligero recorte en el trayecto respecto a lo que era habitual.

La Cabalgata arrancará a las 19.00 horas en la nave situada junto a la Escuela Infantil, marchando por la Avenida de Arcachon, calle García Lorca, Avenida de Salamanca, Avenida de España y calle San Fernando. Al llegar al final de esta vía es donde se produce el recorte: tradicionalmente, la comitiva seguía recta por la calle Laguna para girar hacia la Avenida de Béjar y llegar a la Glorieta del Árbol Gordo, pero se ha decidido suprimir, ya que en la zona de la Avenida de Béjar no solía haber público (por el contrario, la calle Laguna era uno de los puntos de mayor ebullición), y así se gana algo de tiempo.

Así, al salir de San Fernando, se girará hacia Santa Clara para alcanzar más rápido la Glorieta del Árbol Gordo (en 2023 ya se recorrió este tramo cuando la Cabalgata hizo un recorrido alternativo) y proseguir por Avenida de España, Avenida de Yurramendi, Plaza de San Salvador, Colada y Plaza Mayor. Allí, tras la recepción en la Casa Consistorial y las palabras a todos los presentes desde la balconada, los Magos recibirán en los soportales a todos los niños que quieran saludarles.