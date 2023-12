El pleno del Ayuntamiento de Vitigudino aprueba todos los puntos del orden del día sin ningún voto en contra

Efectivamente, hoy es 28 de diciembre, día de los Santos Inocentes, pero no es menos cierto el título de la noticia. La Corporación municipal aprobó sin ningún voto en contra todos los puntos recogidos en el orden del del día de la sesión ordinaria del pleno, y cinco de los siete acordados, lo fueron por unanimidad. Así fue la que será la última sesión del pleno de este 2023.

Solo los acuerdos sobre la convocatoria de la Junta de Gobierno Local y Junta de Portavoces contaron con la abstención del PP, el resto de los puntos fueron aprobados por unanimidad. De esta forma, el equipo de Gobiernos, cuatro concejales del PSOE y dos de Ciudadanos, aprobaron en solitario la convocatoria de la Junta de Gobierno Local el primero y el tercer lunes de cada es, órgano conformado por los tenientes de alcalde y el alcalde, y por la que cada teniente de alcalde cobrará 90 euros, lo que en opinión del portavoz del PP, José Antolín Alonso, serán 180 euros por teniente de alcalde al mes, lo que sumado a lo percibido por asistencia a plenos y comisiones un teniente de alcalde podría llegar a superar los 350 euros que percibían la pasada legislatura en este cargo. Sin embargo, el teniente de alcalde, José Antonio Pérez Blanco, recordó que sin necesidad de asistencia a ningún órgano colegiado, los tenientes de alcalde cobraban la legislatura anterior 350 euros. También cabe señalar que si la reunión de la Junta de Gobierno Local se celebra el mismo día que una comisión o un pleno, solo se percibirán 90 euros por día, independientemente de que haya varias convocatorias en una misma jornada.

También se abstuvieron los populares en la convocatoria de la Junta de Portavoces, reunión que será los primeros lunes de cada mes. En este caso, la Junta de Portavoces está formada por el portavoz de cada uno de los cuatro grupos políticos con representación en el Ayuntamiento, además del alcalde, y que por esta asistencia no se percibe remuneración alguna.

Y por unanimidad de los diez concejales asistentes, pues no pudo asistir la portavoz de Vox, se acordaron los puntos relacionados con la personación del Ayuntamiento en las distintas demandas interpuestas por la secretaria expedientada en 2022 y la persona contratada para gestionar las piscinas municipales los años 2021 y 2022.

En el primer caso, el Juzgado de los Contencioso ha admitido a trámite la demanda interpuesta por la secretaria expedientada en 2022, Pazos Vecino, contra la resolución de este expediente, un procedimiento abreviado cuya vista está señalada para el 2 de abril. En esta demanda, Pazos pide su reincorporación a la Secretaría municipal y la indemnización correspondiente. Junto con la contratación de equipo jurídico, el Ayuntamiento incluirá los procedimientos administrativos y judiciales ya cerrados tanto por la Junta de Castilla y León como por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, y que tuvieron como resultado el despido de la secretaria en julio de 2022. Como señaló Luisa de Paz, anterior alcaldesa de Vitigudino e impulsora del expediente, “creo que deberíamos personarnos porque la actitud de esta señora la hemos sufrido dos alcaldes y no deberían sufrirla más”. Además de personarse el Ayuntamiento como demandado, también se pueden personar en la demanda los grupos políticos y los concejales de la anterior Corporación.

Respecto a la demanda presentada por el adjudicatario de las piscinas los años 2021 y 2022, Luisa de Paz aseguró que se formalizó un contrato escrito y que en ningún caso se estableció en él indemnizaciones por pérdidas, como reclama el adjudicatario, en este caso 15.000 euros como compensación por daños y perjuicios. Así las cosas, tanto equipo de Gobierno como oposición acordaron por unanimidad que el Ayuntamiento se defienda en el juzgado porque “el Ayuntamiento no le debe un euro”, añadía la exalcaldesa. También procedimiento abreviado, la vista tendrá lugar el 8 de abril.

También se dio cuenta del archivo de la demanda interpuesta por la Plataforma de Bomberos Profesionales de Castilla y León contra el contrato de urgencia realizado por decreto por decreto por Luisa de Paz, una vez que el actual alcalde, Javier Muñiz, acordó de mutuo acuerdo, con la empresa De Montes S. L., rescindir el contrato.

En el apartado de ruegos y preguntas, el teniente de alcalde, Pérez Blanco, recordó que, a diferencia de la legislatura anterior, se pueden realizar preguntas de manera verbal, aunque pueden ser no contestadas en la sesión quedando pendiente la respuesta para el siguiente pleno. Así las cosas, la concejala popular, María José Vicente, preguntó al concejal de Deportes, Chago Vicente, sobre sus declaraciones a LAS ARRIBES AL DÍA respecto a los motivos por los que este año la San Silvestre ADOS se celebra el 30 y no el 31 como es tradición. El concejal ratificó sus declaraciones e insistió en que el 31 de enero se podía haber hecho pero “sin que fuera incluida en el calendario de la Diputación”, pero añadió que al coincidir el 30 de diciembre en sábado, “era buen día porque así nadie estaba pendiente de irse a cenar o con la familia”. También la concejala de Cultura, Isabel Cañizal, recriminó a María José Vicente que esta no le hubiera dado la lista de colaboradores de la San Silvestre, a lo que Vicente señaló que la lista “la hacía con la guía de teléfonos”.

Por último, las actas de tres sesiones anteriores se aprobaron por unanimidad con la salvedad de las abstenciones correspondientes de quienes no asistieron a las sesiones plenarias correspondientes.