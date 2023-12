COAG Salamanca hace balance del año: "Ha sido un año difícil, complicadísimo"

COAG Salamanca ha celebrado este jueves una rueda de prensa para hacer un balance del año. En ella han estado presentes diferentes miembros de la Ejecutiva como José Manuel Cortés, Presidente de COAG Salamanca, Herminio Mangas, Ganadero de vacuno, Gonzalo Navarro, Apicultor, Juana Castaño, Ganadera de porcino, David Poveda, Ganadero de vacuno, Fernando Corrionero, Ganadero de vacuno y agricultor.

Desde la ejecutiva han hecho un breve balance de los problemas y dificultades que se ha encontrado el sector en estos doce meses, pero también de los aspectos positivos. "Estamos contribuyendo a que la gente no mire al campo y los jóvenes no se incorporen al campo y creo que es esencial que los jóvenes vengan al campo y se incorporen", explican. "Ha sido un año otra vez difícil, complicadísimo de pérdidas en el secano con unas pérdidas bastante importantes. Hemos encontrado que no todas las explotaciones tienen pueden cubrir todas las pérdidas".

APICULTURA

En el sector de la apicultura "ha vuelto a ser un año difícil. Empezamos en Salamanca unas movilizaciones pidiendo al ministerio que que fuera consecuente y no nos impusiera un veterinario de explotación Salamanca fue la impulsora de que se movilizara en el resto de provincias y en el resto del país acabamos con una manifestación en marzo en Madrid". De cara al futuro, "estamos expectantes y no hay manera de matarla a comercialización. Vamos por el segundo año además de sequía de las mieles en los almacenes de los de los apicultores y el ministerio la poca empatía que ha tenido al no considerar a los apicultores como un sector como parte del sector primario y los ha dejado fuera de unas ayudas ".

GANADERÍA

En ganadería "hemos estado muchas horas desde esta casa a la ganadería y muchas horas necesarias y no habrán sido suficientes porque el sector ganadero en la provincia ya venía arrastrado con problemas de desaneamientos y nos encontramos con un segundo año de sequía, con unos costes de producción elevadísimos". Además, la enfermedad hemorragica epizótica, "aquí hemos visto la desunión y el partidismo que hay entre entre las diferencias diferentes fuerzas políticas unos por por ser contrarios a los que tenemos en la junta y los de la junta por tener rivalidad entre entre entre ellos mismos".