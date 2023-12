Monsanto inaugura “Nido del Dragón”, una ruta basada en la precuela de Juego de Tronos

La ruta turística "Monsanto - House of the Dragon | Game of Thrones" acaba de ser inaugurada en el pueblo portugués de Monsanto, inspirada en la famosa serie de HBO, cuyo rodaje tuvo lugar en esta aldea en octubre de 2021.

A esta ruta se le ha llamado “Nido del Dragón” y está inspirada en La Casa del Dragón, la precuela de la serie, gran parte de cuyas localizaciones trascurrieron en la península ibérica (en este pueblo portugués, en Cáceres y en Trujillo).

Según informa el ayuntamiento, se trataría de una señalización compuesta por 27 paneles colocados en las calles de Monsanto, que se extenderían hasta el Castillo, ahora con iluminación escénica, combinando así el aspecto granítico de la aldea histórica con el universo de la saga Juego de Tronos.

Con esta ruta se pretendería amortizar la popularidad que le dio el hecho de que aquí se efectuaran parte de las grabaciones de La Casa del Dragón, incidiendo en la visibilidad internacional de la pintoresca aldea.

Por su fisonomía granítica, su vocación defensiva, -pues se localiza a solo 26 kilómetros de la frontera española-, su arquitectura singular y su patrimonio inmaterial bien preservado, Monsanto es una de las 12 Aldeas Históricas de Portugal, todas ubicadas en el interior del país.

Según fuentes municipales, el resultado de las obras ahora concluidas mejorará la experiencia de los visitantes, pero también de los residentes, pues se han arreglado los accesos a la ciudadela y al castillo, se ha instalado una iluminación escénica, una herramienta digital que proporcione a los curiosos más datos, o puntos de recarga de vehículos eléctricos, además de mejoras en la red de aguas y saneamiento.

Con esta inversión, que ha sido de 2,5 millones de euros según la Cámara Municipal de Idanha-a-Nova, municipio al que pertenece, se pretende que Monsanto sea una población más accesible, atractiva e inclusiva, dentro de lo posible para una aldea granítica de empinadas cuestas, que conducen hasta su cabezo, un pueblo nacido de entre las rocas. La inversión ha sido asumida entre el ayuntamiento, entidades colaboradoras y programas de financiación a nivel nacional de los que se ha beneficiado.

Dominando una llanura desde su atalaya rocosa, Monsanto (Mons sanctus) está cerca del Parque Icnológico de Penha Garcia, uno de los yacimientos fósiles más relevantes del interior peninsular. Linda con el noroeste de la provincia de Cáceres.

Monsanto se sitúa entre la Sierra de Gata y el Tajo Internacional y, debido a su geomorfología, integra el Naturtejo Geoparque Mundial de la Unesco. A ella se accede desde Moraleja, pasando por las Termas de Monfortinho.

Monsanto recibió el título de “Pueblo más portugués de Portugal” en 1938, en un concurso organizado por el régimen de Salazar. Su singularidad rocosa, sus sinuosas y empinadas callejuelas, su magnetismo, le aportan una atmósfera totalmente en consonancia con la fantasía medieval recreada en Juego de Tronos.