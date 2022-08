Monsanto estrena “La casa del dragón”, precuela de “Juego de tronos”

Este lunes se exhibirá en Monsanto a las 22:00 horas (hora portuguesa), para todo el público, el episodio inaugural de la serie La casa del dragón, la precuela de Juego de Tronos que HBO grabó el otoño pasado en este pueblo portugués, situado a apenas 26 km de la frontera española por el noroeste de Cáceres.

Las grabaciones del año pasado en la península ibérica trascurrieron también en Trujillo y Cáceres, confirmando la preferencia de la productora norteamericana por las localizaciones en España y Portugal para su exitosa serie.

La exhibición tendrá lugar en el Largo da Relva de Monsanto, en cuya fortaleza fueron realizadas parte de las grabaciones.

House of the dragon es el título de la nueva serie surgida de Game of Thrones, y se remontará unos 300 años en la trama, hasta los inicios de la dinastía Targaryen.

Su situación, en la cima de una colina rocosa, así como el valor arquitectónico y cultural del pueblo, hicieron merecer a Monsanto el privilegio de pertenecer a la red de 12 Aldeas Históricas de Portugal.

Por su ubicación, se integra el Naturtejo Geoparque Mundial de la Unesco. A Monsanto se accede desde el suroeste de la provincia de Salamanca, pasando por tierras del noroeste de Cáceres y accediendo a Portugal por las Termas de Monfortinho, el primer enclave en suelo portugués por este paso.

Monsanto recibió el título de “Pueblo más portugués de Portugal” en 1938, como resultado de un concurso organizado por el régimen de Salazar, que no tuvo recorrido, pues la localidad fue la primera y la última en recibir un distintivo derivado del mencionado certamen.

Lo que la sigue distinguiendo en la actualidad es su singularidad rocosa, que le aporta un aire de misticismo telúrico, totalmente en consonancia con la fantasía medieval recreada en Juego de Tronos.