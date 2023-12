Aprobado el Presupuesto para 2024 con el voto en contra del PSOE y la abstención de Vox

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo aprobó en la mañana del martes el primer Presupuesto Municipal de la legislatura 2023/2027, dentro de una sesión ordinaria de Pleno que no tuvo demasiada enjundia: en lo que se refiere al Presupuesto (único punto especificado en el orden del día), el debate no fue demasiado intenso y el resultado de su votación ‘ya se sabía’; mientras que los ruegos y preguntas no dejaron titulares destacados.

De este modo lo más relevante ocurrió justo al final, cuando se estaba levantando la sesión: tres personas que estaban como público en el salón de plenos reclamaron a todos los presentes más seguridad en el Arrabal del Puente, después de que, según apuntó una de ellas, a su hijo le hubieran asaltado en ese barrio dejándole literalmente en calzoncillos (enseñó a los presentes la denuncia interpuesta). El alcalde se ofreció a reunirse con ellos, pasando al despacho de la Alcaldía.

Pese a ser ordinario, el Pleno superó por poco la hora de duración, 1h.12’, tiempo del cual se llevó 50’ el debate del Presupuesto, cuyas “líneas generales” fueron expuestas por el alcalde Marcos Iglesias en la línea de lo manifestado en la rueda de prensa que tuvo lugar el viernes 15: defendió que se mantiene la calidad de los servicios públicos sin amortizar plazas, que es un presupuesto inversor, que la situación económica está saneada, o que es “realista, haciendo frente a las necesidades del Ciudad Rodrigo de hoy”.

Asimismo apuntó que el aumento que trae acerca a Ciudad Rodrigo a otras localidades con igual población pero mayor presupuesto, comentando posteriormente la portavoz de Vox, Patricia Martín, que si se trata de comparar, “saldríamos perdiendo, ahí está La Alberca; no sólo es compararse con datos, también con resultados”.

Por su parte, el concejal de Hacienda, Rodrigo Toribio, defendió que es “un presupuesto que piensa por Ciudad Rodrigo”, con un incremento del gasto en cultura, comercio o educación. Respecto a este asunto concreto, el portavoz del PSOE Juan Tomás Muñoz considera que “no hay avances” en el gasto social y cultural más allá de las partidas “simbólicas” para Los Águila o para el Centro de Innovación Local.

El PSOE votó en contra del Presupuesto, entendiendo que es “continuista” (el capítulo de inversiones está “reducido” al Plan Estratégico del Águeda y a la calle Las Canteras), salvo por “la mayor subida de impuestos y tasas que se recuerda”, exponiendo que cada mirobrigense va a pagar más de 100€ más que en 2023 “por su alegría e imprudencia en la gestión”. Al respecto, Juan Tomás Muñoz cree que la subida tiene como objetivo evitar un Plan de ajuste económico-financiero que ya “oteaba en el horizonte”, al no poder seguir recurriendo al remanente de tesorería: “han hecho lo más fácil, derivar a los ciudadanos la mala gestión” cuando “el regreso de las reglas fiscales debería poner un poco de cordura en el gasto”.

La portavoz de Vox, Patricia Martín, que se abstuvo en la votación, también se centró en el gasto, exponiendo que “no estamos de acuerdo en esta gestión basada en el gasto, con una política basada sólo en lo público que perjudica a lo privado”. Así, Patricia Martín pidió que se amorticen puestos (“no necesitamos un monstruo de Ayuntamiento”), además de resaltar la incoherencia de subir los impuestos por los gastos energéticos y luego presumir de una reducción en el contrato de la luz; o la tardía “lucidez” en torno a Las Viñas (que es preferible ampliar el I antes que hacer el II) tras una visita a la zona: “ya podría haberse paseado 20 años antes”. De igual modo se sorprendió de la partida para el Centro de Innovación, cuando se dice que todavía se está estudiando qué hacer exactamente en el mismo: “les gusta la pompa”.

El concejal de Economía y Hacienda replicó que, lo que “usted llama alegría en el gasto, yo lo llamo mejora de la ciudad”, criticando a la oposición que “no han dado datos ni propuestas”. En la misma línea, Marcos Iglesias dijo que “si vienen al debate sin medidas para reducir el gasto”, los comentarios son “demagogia”, llamándole la atención que critiquen el gasto y que luego apoyen todos los proyectos (como la ejecución de la pista de minimotos): “es tirar la piedra y esconder la mano”. Asimismo, Iglesias dijo que “no presentan enmiendas ni propuestas porque significa trabajo, y no están ustedes dispuestos”.

Sobre ello, Patricia Martín dijo que “lo lógico” sería una enmienda a la totalidad porque “el gasto es excesivo en todas las partidas”, pero se preguntó “para qué” si el Equipo de Gobierno “no hace caso a las alegaciones, o a una recogida de firmas, o a la solicitud de Afecir, que le pide una reunión para tratar la subida de impuestos”. Patricia Martín le pidió a Marcos Iglesias que “se centre en lo importante”, como es conseguir un pediatra de urgencias para el Centro de Salud. Como Vox también gobierna en la Junta, Marcos Iglesias invitó a Patricia Martín a que lo demande cuando se elaboren los presupuestos regionales, recordando la portavoz de Vox que la Consejería de Sanidad la lleva el PP.

El cargo de confianza

En este debate del Presupuesto salió a la palestra la contratación de una persona por casi 37.000€ al año como ‘cargo de confianza’ para cuestiones de coordinación, exponiendo Juan Tomás Muñoz que “resulta difícil de entender” teniendo en cuenta que el PP cuenta con 12 concejales: “sería más entendible que alguno tuviera dedicación exclusiva” (“algo debe pasar para que el alcalde tenga que recurrir a alguien externo”), planteando que queda pendiente conocer si esta contratación es “favor o necesidad”.

Por su parte, Patricia Martín pidió al alcalde, dentro de su solicitud de que apueste por la política “real”, que se olvide de “asesores de 37.000€ o columpios de 13.000€”. Rodrigo Toribio defendió que en la legislatura 2015-2019 las dos dedicaciones exclusivas que había sumaban más que el gasto que va a haber entre la dedicación parcial actual de Ramón Sastre y el sueldo del cargo de confianza.

Juan Tomás Muñoz expuso también que llama la atención que se incorpore esta persona cuando justamente se ha contratado gracias a una subvención de la Junta a un técnico de comunicación para todo el año por menos dinero: “es incomprensible que necesite una persona de comunicación cuando ya la tiene en plantilla”. Marcos Iglesias defendió que ese contrato por un año es “de primera experiencia, para aprender”, por lo que la contratación del cargo de confianza es “necesaria, lo llevo pensando tiempo”, dando como ejemplo que hace tiempo que no sacan notas de prensa (directamente se convocan ruedas de prensa) para “no sobrecargar a nadie” y eso “da invisibilidad a las políticas como ciudad”. Asimismo, criticó que la oposición se centre en esta contratación que sólo representa el 2,6% de la subida.

Los ruegos y preguntas

Por otro lado, Marcos Iglesias ‘contestó’ unas declaraciones de Raquel Enríquez en redes sociales en la que exponía que esta persona que se va a contratar venía a ejercer de ‘niñera’ del Equipo de Gobierno ante su incompetencia. Para Marcos Iglesias, “este Equipo de Gobierno no necesita niñeras ni somos incompetentes, eso es falta de educación y elegancia”. Por alusiones, Raquel Enríquez quiso hablar sobre el asunto en el turno de ruegos y preguntas, pero el alcalde no se lo permitió.

En ese turno volvió a salir la cuestión del cargo de confianza, al preguntar Carlos Fernández Chanca cuáles van a ser sus tareas exactas, ya que no aparece especificado en la relación de puestos de trabajo. La pregunta no tuvo respuesta concreta (Marcos Iglesias dijo que “estará al servicio de los intereses municipales”), anunciando Carlos Fernández Chanca que estarán “vigilantes para que no se confunda la línea de la Corporación con la del PP”.

El tema que se llevó un poco más de atención en este turno fue la denuncia de Raquel Enríquez de que las cuatro aulas de estudio habilitadas son “insuficientes” debido a sus horarios. Tanto Paola Martín Muñoz como Belén Barco defendieron que “son bastante suficientes para un Ciudad Rodrigo”, exponiendo que con otro modelo habría un mayor gasto. Raquel Enríquez recordó que no todas esas salas están habilitadas para ser un centro de estudio (como el Centro Joven, que tiene otras actividades con ruido), viendo mejor “1 sólo centro con horarios adecuados y hasta finales de enero; no creo que sea un gasto excesivo”.

Raquel Enríquez volvió a interesarse por la cesión de un local para la Asociación de Vecinos del Valle de San Martín, contestando Ana María Castaño que aún no se ha podido desalojar de los materiales de obra que alberga el antiguo Badulake, estando previsto que ocurra “después de estas fiestas”. Además, Carlos Fernández Chanca denunció la falta de limpieza del parque de la Peña del Sastre (José Manuel Jerez dijo que “en breve estará hecho”), mientras que Juan Tomás Muñoz reclamó alguna mejora (“no por mí precisamente”) para que el resto de concejales no pasen tanto frío en el salón de plenos.