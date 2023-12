1Foto: Sin periódicos pero con loterías

Como ocurre cada 25 de diciembre (así como el 1 de enero y el Sábado Santo), los establecimientos de venta de prensa en Ciudad Rodrigo –que ya no son muchos- no dispusieron de este servicio en la mañana del lunes, al no publicarse esta jornada periódicos de papel con motivo precisamente de la celebración de la Navidad (para que los periodistas descansen en Nochebuena), permaneciendo cerrado por ejemplo el Kiosco de Los Tilos.

Frente a este cierre, en la mañana del lunes sí estuvieron abiertos al menos dos kioscos de venta de Lotería en Ciudad Rodrigo, uno de ellos el del Parque de La Glorieta, ya que el Día de Navidad ha caído en lunes, jornada en la que se inicia una nueva semana de apuestas para todos los sorteos (de hecho en la noche de Navidad habrá sorteos de Bonoloto y Primitiva).

Durante la fría mañana del lunes en Ciudad Rodrigo (a las 11.19 horas apenas hacía 1,5ºC en la Plaza Mayor), también se pudieron ver tirados vasos de plástico por unos cuantos puntos, especialmente en los tramos de los fosos coincidentes con las salidas del centro histórico, como recuerdo de la larga noche festiva de Nochebuena en los establecimientos de hostelería mirobrigenses.