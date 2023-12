Los alumnos del colegio Liminares protagonizan un entretenido Festival de Navidad

El colegio CEIP Liminares de Lumbrales ha celebrado esta mañana un entretenido Festival de Navidad, un evento protagonizado por los alumnos de todos los cursos, encantados y muy ilusionados de poder compartir con sus familias las actuaciones que han preparado con trabajo, esfuerzo e ilusión, dirigidos por sus profesores. Niñas y niños de entre 3 y 11 años han disfrutado cantando, bailando y actuando delante de padres y madres, abuelas y abuelos que llenaban el centro cultural de la villa.

El festival se iniciaba con la actuación de los alumnos de 1º, 2º y 3º de Infantil, que cantaron el villancio 'Los pastores a Belen', bailaron siguiendo la música y terminaron felicitando la Navidad al público. También interpretaron un villancico sus compañeros del primer ciclo de Primaria, que además ofrecieron sendas actuaciones de musicales: una danza de la canción 'Pop bang crack christmas', los de 1º curso, y una complicada coreografía de la canción 'This little light of mine dance' las niñas y niños de 2º curso. Bailes de conocidos temas navideños también protagonizaron los alumnos de 3º y 4º de Primaria, además de las obras de teatro 'El espíritu de la Navidad' y 'La foto de la Navidad'.

El último grupo en actuar fue el de 5º y 6º de Primaria, que además de interpretar una coreografía de la canción 'It's chritsmas kib worrship motions', representaron una obra de teatro muy especial, titulada 'Los elfos de los elfos', una obra de teatro escrita especialmente para la ocasión por Lur, un alumno de este grupo escolar, que recibió un fuerte aplauso de sus compañeros, "que estamos muy orgullosos de poder representar esta obra" .

El festival de Navidad del 2023 se cerró con la entrega de regalos a todos los niños y niñas por parte de la AMPA Liminares.

La asociación de madres y padres de este centro escolar tiene programado para esta tarde un Taller de adornos navideños, que se celebrará en la biblioteca municipal, con la colaboración del Ayuntamiento.