La Cabalga de Reyes de Béjar sigue su preparación

El Ayuntamiento de Béjar prosigue con la preparación de uno de los grandes momentos de 2024: La Cabalgata de sus Majestades los Reyes Magos. Una cita que adelanta su horario a las 17:00 horas para evitar las horas más frías de la tarde y que partirá de la zona alta de la calle Recreo. Además, durante la mañana del día 5 de enero, los Reyes visitarán las residencias y el centro de Campyco.

El edil de Festejos, Javier Hernández Carríón, ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad ante las informaciones aparecidas en las últimas horas, tras tener que realizar un pliego para diferentes elementos que formarán parte de la cabalgata, tras el consejo recibido por los servicios jurídicos municipales: “Con la ilusión de los niños no se juega. Llevamos trabajando en esta cita desde el 9 de octubre con las peñas y asociaciones. Debido a que ya esta presupuestado y para no incurrir en ilegalidades, hemos tenido que realizar un sumario abierto. El año pasado, por poner un ejemplo, la adjudicación se hizo el día 29 de diciembre, solo un par de días antes que lo que se hará este año” aseguraba el concejal. Hernández Carrión ha indicado que “se han visto obligados” a realizarlo así al no poder hacerse vía contrato menor, recordando el concejal del PP que este mismo problema se dio el año pasado en la iluminación navideña y que la anterior corporación tiene un juicio pendiente por este asunto.

Javier Hernández Carrión ha lamentado el trato que están recibiendo pero que seguirán trabajando con ilusión por Béjar: “No sé que interés hay en tirar el trabajo del Equipo de Gobierno por el suelo”, además de avanzar que próximamente se habilitará un perfil en una red social y un teléfono de WhatsApp “para que los ciudadanos nos trasladen todas sus dudas y responderlas y evitar estas suspicacias”.