El IES Tierra vive unas Campanadas con deseos en una mañana de mucho deporte y música

Aunque también tocó pasar el trago de recibir las notas de la primera evaluación –no siempre favorables-, los alumnos del IES Tierra de Ciudad Rodrigo disfrutaron de una última mañana lectiva antes de las vacaciones navideñas muy lúdica. Estas actividades especiales comenzaron con un partidillo de fútbol sala entre alumnos y profesores, que despertó gran expectación en el resto de miembros de la comunidad educativa, pese al frío reinante (se jugó en la pista del patio del IES entre la niebla).

Como interludio de la mañana, se repitió la experiencia estrenada el año pasado de vivir las 12 Campanadas, comandadas por los alumnos de 2º de Bachillerato. Estas Campanadas fueron bastante especiales, ya que cada una de ellas vino acompañada de un deseo, verbalizados por dos alumnos de ese nivel, mientras el resto de alumnos fueron tomando aquello que habían traído de casa para acompañarlas (gominolas, etc.).

Si el primer tramo de la mañana estuvo marcado por el deporte, en el segundo fue turno para la música, con un concierto al aire libre en el que tomaron parte tanto profesores como alumnos (fueron rotando), que se cerró con el clásico All I want for Christmas is you. Además de esta actuación en su propio centro, parte de los alumnos se habían acercado previamente al vecino Colegio San Francisco a tocar también para ellos.