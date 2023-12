Rechazada la propuesta de Vox de no subir el IBI en 2024

La amplia modificación de las Ordenanzas Fiscales del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo para el año 2024 quedó definitivamente aprobada en la tarde del martes (con el voto a favor del PP y en contra de PSOE y Vox), en un Pleno extraordinario de 45’ de duración en la que previamente se rechazó la alegación presentada por Vox contra la subida del Impuesto de Bienes Inmuebles, en la que se planteaba que el impuesto se quedase como estaba. Esta alegación fue apoyada únicamente por la formación que la presentó, votando en contra el PP y absteniéndose el PSOE.

El Pleno consistió principalmente en un choque dialéctico entre el alcalde Marcos Iglesias y la portavoz de Vox, Patricia Martín, ejerciendo como ‘actores secundarios’ el concejal de Hacienda, Rodrigo Toribio (que apuntó que desde la última subida de impuestos se ha incrementado en 1,6 millones al año el gasto en salarios y energía), y el portavoz del PSOE, Juan Tomás Muñoz. Éste último recordó que rechazaron la “brutal subida” de impuestos que implica la modificación de las Ordenanzas, pero que se abstenían en la alegación porque no van a apoyar nada de lo que presente Vox por su forma de hacer política, “alimentando el acoso a las sedes del PSOE”.

El Pleno se abrió con un primer speech del alcalde, en el cual se centró para empezar en el contexto de la sesión, criticando que Vox se queje de los gastos superfluos del Ayuntamiento y que fuerce con su alegación este Pleno, que iba a costar 3.000€ a las arcas municipales. Patricia Martín, que anunció que ella donaba la retribución que le correspondía, invitando a los demás “a hacer lo mismo” (nadie dijo nada más al respecto), defendió la situación, apuntando que la no realización de este Pleno es “medrar la labor de la oposición”, considerando que Marcos Iglesias “se ha acostumbrado con la mayoría absoluta a actuar a golpe de decretazo como el Señor Sánchez”.

Al respecto, criticó que plantease una modificación de las Ordenanzas “y no escuchase a nadie”, poniendo como ejemplo que todavía no se ha contestado la carta que registró Afecir hace más de un mes en contra de la subida. Según Patricia Martín, ese “silencio de actuación hace que planteemos la alegación para obligar a que responda” en el Pleno, añadiendo que un Pleno Extraordinario es “para tratar cosas excepcionalísimas, y es algo excepcionalísimo que se le trate de subir un 30% los impuestos a la ciudadanía”.

Patricia Martín recordó que la alegación venía apoyada por 500 firmas, muchas de las cuales son para Marcos Iglesias “inválidas”, porque no hay encabezado en algunas hojas de firmas, o no hay referencia al año. Patricia Martín reconoció “defectos de forma por mi inexperiencia”, pidiendo disculpas y mostrando su “intención de mejorar”, pero recalcó que “más allá de formalismos” (además de que responde por ellas “con mi firma electrónica”), “la realidad no se debe ensombrecer: hay firmas de gente que votó a PP, a PSOE y a Vox”, apuntando que “le están diciendo de su partido y la ciudadanía que no pueden soportar la subida”.

Marcos Iglesias dijo que la ciudadanía “tiene que saber varias cosas”, como que en la Comisión en que se trataron las ordenanzas, la portavoz de Vox “demostró que no se había leído una línea” de la modificación planteada, algo que negó Patricia Martín: “eso que dice es falso”.

El alcalde defendió que si esta modificación no se aprueba, habría “problemas de estabilidad presupuestaria, porque además se reanudan las reglas de gasto fiscal”, de tal modo que “adoptamos con dolor estas medidas”. Al hilo de ello, Patricia Martín evocó lo que dijo Marcos Iglesias cuando, estando en la oposición, se subieron los impuestos en el año 2016: “quién le ha visto y quién le ve; aprendió la actitud”; replicando Iglesias que “uno tiene su pasado; las circunstancias hacen que estemos en otra situación”, añadiendo que los gastos salariales y energéticos “motivan la situación; hemos tratado que no suban, hemos esperado”.

Sin embargo, para Patricia Martín, la política del PP en Ciudad Rodrigo es “contraria a su partido” (la definió incluso como “socialista”), poniendo como ejemplos que en Santa Marta el IBI no sube, o que en San Fernando (Cádiz), donde el PSOE ha planteado desde la Alcaldía una subida del IBI de un 13%, una edil del PP “ha presentado alegaciones que serán vistas en un Pleno”. Y teniendo en cuenta que aquí en Ciudad Rodrigo “usted lo sube un 30%, está justificada” la sesión plenaria.

Además, Patricia Martín criticó que Iglesias, como diputado provincial de Hacienda, haya anunciado una exención en el IBI rústico, mientras que lo sube en Ciudad Rodrigo, preguntándole “cómo puede hacer una política para la provincia, y en su propia ciudad subirlo".

Tanto Marcos Iglesias, como Rodrigo Toribio cuando intervino, criticaron la “demagogia” de la portavoz de Vox al “no traer una propuesta por escrito para reducir el gasto; no ha dicho dónde reduciría” el 1,2-1,3 millones que aumentará la recaudación con la subida de impuestos. Al respecto, Patricia Martín puso como ejemplos de “gasto superfluo” los 3.000€ que se lleva un comisionista por la elección de los toros del Carnaval, el 3% de su coste (Marcos Iglesias aseguró que el Ayuntamiento no paga a ningún comisionista o veedor, sin cerrar la puerta a que lo hagan los empresarios); los 6.000€ que se paga al Jurado de la Feria del Caballo “por 2 días”; o el gasto de 13.000€ en un columpio “por una queja en vez de arreglarlo”.

Asimismo, recordó que el propio PP ha reconocido la “mala gestión” con los contratos de energía, que ha supuesto el incremento de los gastos, defendiendo Marcos Iglesias que viene de lejos y que “ha sido este año cuando se ha disparado la luz”. Sin embargo, para Patricia Martín, “la inoperancia hasta la fecha quieren cargársela al ciudadano”, añadiendo que “la empresa monstruosa que ha creado no se puede sostener; una ciudad con cada vez menos población no puede tener un Ayuntamiento cada vez más grande; si la ciudadanía se tiene que apretar el cinturón por la crisis, el Ayuntamiento también”.