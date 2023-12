Aris Marcos recibe un doble homenaje en la jornada dominical

El técnico del Cadete y director deportivo del Senior del Ciudad Rodrigo CF, Aris Marcos, que está haciendo frente en estos momentos a una enfermedad, recibió en la jornada del domingo un doble homenaje en los prolegómenos de los duelos que disputaron ambos conjuntos: el Cadete en los Campos de Toñete frente a Peñaranda de Bracamonte, y el Senior en el Francisco Mateos frente al Salamanca CF UDS B.

El homenaje tuvo un cariz más especial por la mañana, saliendo todo el bloque Cadete del Ciudad Rodrigo CF (e incluso el colegiado, Alfonso Vicente), con camisetas con la leyenda Ánimo Aris estamos contigo. El homenajeado ha difundido estas palabras que reproducimos a continuación:

Podemos estar muy enfermos por dentro pero el corazón y el alma deben estar sanos siempre, no tengo palabras de agradecimiento para el equipo cadete y el equipo senior en sus respectivos homenajes hacia mi persona; nunca se me olvidará este día que me han hecho llorar mucho, pero de emoción. GRACIAS A TODA LA FAMILIA DEL CIUDAD RODRIGO C.F., siempre estarán en mi corazón y muy especialmente gracias a Jesús Caracillo, que aunque no haya podido estar por temas laborales ha sido uno de los artífices de todo esto.