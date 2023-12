SMS volverá a animar el baile de disfraces para adultos, que será totalmente de pago

El emblemático baile de disfraces de adultos de la noche del Sábado de Carnaval, que desde 2020 tiene como escenario el Pabellón de la Avenida Conde de Foxá (previamente se desarrollaba en el Teatro Nuevo Fernando Arrabal), sufrirá el próximo mes de febrero un importante cambio, según desveló en la tarde del viernes el concejal responsable de la parte festiva del Carnaval, Víctor Gómez.

En concreto, el baile pierde el Concurso que incluía, que implicaba que en mitad de la velada todos los grupos apuntados al mismo desfilaban subiendo al escenario (tanto en el Teatro como en el Pabellón). Después de que el año pasado este desfile ‘ralentizase’ la noche, se ha decidido suprimir, de tal modo que la velada consistirá únicamente en un concierto, que volverá a correr a cargo de la Orquesta SMS, que tocará ‘del tirón’ (de 23.30 a 3.00 horas, aproximadamente) al no haber desfile.

La no realización del Concurso provoca otro cambio significativo: todos los que quieran asistir al baile deberán pagar. Hasta ahora, los que se apuntaban al Concurso no tenían que hacerlo, lo que generó el pasado Carnaval la picaresca de unos cuantos grupos que se apuntaron para asegurarse entrar –y gratis- pero posteriormente no se presentaron a desfilar. Las entradas para el baile del Carnaval 2024 tendrán un precio único de 5€ (el año pasado costaron 3€), y se podrán adquirir el martes 30 y el miércoles 31 de enero (una semana más pronto de lo habitual) de 8.00 a 11.00 horas en la taquilla del Teatro Nuevo. Como otra novedad, se aumenta el aforo de este baile, de 1.000 a 1.200 personas.

En la tarde del viernes se desveló asimismo que el baile de disfraces infantil que comenzará a las 19.30 horas del Domingo de Carnaval (en el cual los niños podrán entrar gratis, mientras que los padres deberán pagar 3€), será animado por Vibrass Espectáculos y las Zumba Sisters. Por último, el concierto que habrá en el mismo Pabellón en la tarde del Domingo de Piñata, a las 17.00 horas, correrá a cargo del grupo de flamenco pop Los Bomberay (justo antes se entregarán los premios de los concursos carnavaleros).