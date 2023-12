L@s niñ@s que midan menos de 70 centímetros podrán entrar gratis a Navilandia

Coincidiendo con el inicio de las vacaciones escolares de Navidad, el próximo viernes 22 de diciembre abrirá sus puertas el clásico parque infantil Navilandia de Ciudad Rodrigo, cuya gestión volverá a correr a cargo de la empresa Eventormes S.L., la única que se ha interesado por el proyecto de las 5 a las que el Consistorio invitó a realizar propuestas, según explicó en la mañana del viernes la delegada de Infancia, Paola Martín Muñoz.

Navilandia estará ubicado por segundo año consecutivo en el Pabellón de la Avenida Conde de Foxá, con una novedad: también se utilizará parte del patio del vecino Colegio San Francisco para dar cabida a hinchables de mayores dimensiones –y más ‘complicados’- que no tienen cabida en la pista del Pabellón (donde como es habitual irán variando los hinchables a lo largo del tiempo de duración del programa).

El acceso a los hinchables del patio del Colegio San Francisco (pensados para l@s niñ@s más grandes) tendrá un coste adicional de 2€ respecto a los 6€ que tendrán que pagar para entrar al Pabellón l@s niñ@s que midan más de 70 centímetros, porque la novedad está en que l@s niñ@s que midan menos de esa altura podrán acceder de forma gratuita (al igual que los progenitores que vayan como acompañantes de los chavales).

Junto a los hinchables, habrá talleres (de elaboración de chapas personalizadas, globoflexia, pintacaras, etc.), y además cada día habrá una actividad especial: la visita de Papá Noel o el Payaso Travieso, el día del perrito caliente, etc. Navilandia funcionará del 22 de diciembre al 6 de enero de 17.00 a 21.00 horas, salvo los días 31 de diciembre y 5 de enero, que no abrirá sus puertas.