El obispo de Segovia gana el XLIII Premio Mundial de Poesía Mística Fernando Rielo

El poemario Visiones, del actual obispo de Segovia, Monseñor César Franco Martínez, obispo de Segovia, ha obtenido el XLIII Premio Mundial Fernando Rielo de Poesía Mística, con una dotación de 7.000 €, la edición de la obra y una medalla conmemorativa. La obra ha sido seleccionada de entre 268 poemarios procedentes de 22 países.

El acto, presidido por el Rector de la Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA), Santiago García-Jalón de la Lama, ha contado con la intervención del presidente de la Fundación Fernando Rielo y del Premio, Luis Casasús Latorre; el secretario Permanente del Premio, José María López Sevillano; el crítico literario y filólogo, David Gregory Murray; la escritora Isabel Bernardo Fernández, y el poeta Miguel de Santiago Rodríguez.

El presidente de la Fundación Fernando Rielo, P. Luis Casasús Latorre en su mensaje dirigido a todos los asistentes ha señalado que “este Premio nos ayuda a descubrir a los poetas místicos de hoy. Nuestra sociedad tiene necesidad del poeta místico; esa persona que tiene necesidad de elevar la experiencia de Dios a arte. La espiritualidad del futuro se apoyará en la experiencia de Dios y en la decisión personal”. Además, ha recordado que “el centenario del nacimiento de Fernando Rielo nos ha dado la ocasión de evocar su paso por la Universidad en 1981, a través de su Cátedra Fray Luis de León”.

Posteriormente, el crítico literario y filólogo David Gregory Murray, ha interpretado una entrevista que realizaron a Fernando Rielo donde destacó que “la poesía mística en ningún caso es reductiva, es visión universal y trascendental de la humanidad”.

El poeta Miguel de Santiago Rodríguez ha concretado sobre el trabajo ganador que “toda poesía es comunicación entre el redactor y el lector. En el caso de hoy, se trata de la comunicación de la experiencia de lo sagrado. Es una poesía que refleja la fugacidad de la vida y la peregrinación del hombre hacia Dios. Nos lleva a la unión con Cristo y está anclada al misterio trinitario y a la Iglesia. Este libro tiene una serie de manifestaciones de Dios que están apoyadas en pasajes de la Sagrada Escritura”.

El poeta ganador, Mons. César Franco Martínez, ha expresado el honor que supone recibir este Premio: “Lo acojo como una gracia más; me presenté por la insistencia de un amigo poeta. Yo no soy místico, soy cristiano y en estos poemas trato de la ayuda que la poesía lleva aneja a la vida. El título -Visiones- hace referencia a la percepción y contemplación. Se trata de lo que la fe me permite ver con los sentidos y he querido plasmar lo que veo y cómo lo veo desde la mirada de Dios”. Su intervención ha concluido señalando que parte de lo inmediato, camina por la observación y termina en la fe. “El libro ofrece visiones terrenales y celestes que ofrezco a los que, como yo, experimentan que la fe es, a la vez, clara y oscura”, ha explicado.

Por su parte, la escritora Isabel Bernardo Fernández ha expresado que “estamos ante un poemario profundamente creyente que recorre la vida de Jesús en siete apartados. El Yo humano y el Yo espiritual se hacen uno indisoluble, que llega a alcanzar en ocasiones un lenguaje infinito”. En este sentido, Bernardo ha señalado que “el poeta se expresa dentro de métrica del soneto o de la lira que sostienen el buen ritmo y traslada una vitalidad sorprendente y una estética admirable”.

El Rector de la Universidad, Santiago García-Jalón de la Lama, expresó su satisfacción y gratitud por la elección de la UPSA como anfitriona de la entrega del premio por cuarta vez, tras las ediciones de 2014, 2019 y 2022, después de la creación de la Cátedra Fernando Rielo, que se inauguró el 27 de abril de 2013.