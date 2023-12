Un jurado popular decidirá sobre el asesinato ocurrido durante el Carnaval 2022

La Audiencia Provincial de Salamanca ha fijado para los días 20, 21 y 22 de febrero (a partir de las 9.30 horas) las sesiones del juicio por la muerte de un joven mirobrigense durante la noche del Viernes de Carnaval de 2022 en el interior de un establecimiento de hostelería, de la que está acusado un hombre –vecino de Salamanca- que fue detenido por la Guardia Civil horas después.

Asimismo, la Audiencia ha determinado que este caso sea juzgado mediante jurado popular, para lo cual el pasado 5 de diciembre se escogió a 36 personas entre la bolsa de 200 candidatos que se eligen cada dos años a nivel provincial (las personas seleccionadas tienen ahora un plazo para comunicar si incurren en alguna causa que les impida formar parte del jurado, que tras la selección definitiva estará compuesto por 9 miembros).

Según la información difundida por la propia Audiencia Provincial, el auto de hechos justiciables que ha dictado la magistrada presidente del jurado recoge que, en el transcurso de una pelea en el interior del establecimiento, el fallecido exhibió una navaja que le fue arrebatada por el acusado, clavándosela en el pecho, lo que le causó la muerte prácticamente de forma inmediata. Para la Fiscalía, los hechos son constitutivos de un delito de homicidio, sosteniendo la acusación particular que fue un asesinato, mientras que la defensa del acusado solicita su absolución.

En el citado auto de hechos justiciables, la magistrada admite todas las pruebas propuestas por las partes salvo dos solicitadas por la acusación particular (en la nota difundida no se especifica cuáles son), al considerar que son “impertinentes y desproporcionadas” al afectar al derecho al secreto de las comunicaciones de dos testigos protegidos (la jueza señala que la abogada no ha explicado la finalidad de la práctica de esta prueba, por lo que no puede ponderarse su necesidad, idoneidad y proporcionalidad).