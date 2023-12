La '19 de Abril' critica la oposición de los Jefes de Sección de Sanidad Animal al borrador de la Orden que gestionará la Sanidad Animal

La Asociación de Ganaderos '19 de Abril' critica la oposición que están mostrando los jefes de Sección de Sanidad y Producción Animal y del sindicato SIVECAL-USCAL al borrador de la Orden que prepara la Dirección General de Producción Agrícola y Ganadera para gestionar la sanidad animal. Una de las medidas polémicas de este borrador es la posibilidad de que veterinarios libres puedan hacer las pruebas de tuberculosis bovina, a lo que se oponen las distintas secciones de Sanidad y Producción Animal, junto con el sindicato Sivecal-Uscal, y piden desde el sector ganadero.

Sobre esta medida, desde la '19 de Abril' sugieren que hay “intereses al margen de la sanidad animal”, pues señalan que el sindicato de veterinarios de Castilla y León y los Jefes de Sección, tan solo se posicionan cuando se habla de tuberculosis y siempre, para mostrar su total oposición y rechazo a cualquier cambio, a pesar de que los planes y programas aplicados durante todos estos años han sido un fracaso”, sin embargo, “poco o nada tienen que decir cuando se trata de otras graves enfermedades que afectan a la sanidad animal, como por ejemplo la enfermedad hemorrágica epizoótica (EHE)”, por lo que se preguntan: “¿Dónde estaban entonces?, ¿no tenían nada que opinar?”.

Desde el sector ganadero “expresamos nuestro enorme malestar y rechazo” a la posición de “los propios veterinarios, jefes de Sección de Sanidad y Producción Animal de las nueve provincias de Castilla y León, con el apoyo de otros responsables en materia de sanidad y el sindicato de veterinarios de Castilla y León (SIVECAL-USCAL)”, pues desde la '19 de Abril' consideran que “como responsables de velar por la sanidad animal, que conocen bien la situación sanitaria y el fracaso que ha supuesto la aplicación durante años de estos programas en las zonas extensivas, los que tendrían que proponer cambios”.

Para la Asociación de ganaderos resulta “inexplicable” que los jefes de Sección de las provincias más ganaderas en extensivo, Salamanca, Zamora y Ávila, “conocedores y conscientes de la magnitud del problema, tilden de despropósito los cambios que pretende la Dirección General”, pues recuerdan que el Programa Nacional de erradicación de la tuberculosis, al contrario de lo que sucede en comunidades como Galicia, Asturias o el País Vasco, declaradas libres de Tuberculosis, en Castilla y León, y más concretamente en zonas de alta densidad ganadera como las comarcas de Vitigudino, Ciudad Rodrigo y Ledesma, “no está dando los resultados esperados, que el número de explotaciones positivas no deja de aumentar, que se siguen sacrificando animales y más animales e incluso declarando Zonas de Especial Incidencia con pérdidas económicas enormes para al sector, sin que nos lleve a ninguna parte”, por lo que sugieren a los veterinarios oficiales que “den un paso atrás” como “responsables de los malos resultados y poco empáticos con el sector”, “obstinados en el objetivo inalcanzable de la erradicación”, y que con su “insensatez e intransigencia prolongan el fracaso de estos programas que defienden”. Por ello, la '19 de Abril' insinúa que los responsables en la aplicación del Programa Nacional debieran ser destituidos o despedidos como lo sería “un trabajador en la empresa” “si la gestión que realiza no es buena y no alcanza los objetivos”.

En este mismo tono crítico, señalan que “desconocemos qué interés particular puede llevar a pedir a veterinarios de campaña en una reunión clandestina, que persistan en la aplicación de los protocolos actuales y que marquen sin titubeo”, lo que para los ganaderos, la prueba “pierde así toda objetividad”.

“Se atreven a culpar al sector, a cuestionar que se faculte a sus propios compañeros, veterinarios libres, para realizar actuaciones de campaña de saneamiento, a pesar del trabajo encomiable e incansable de éstos, a pie de campo siempre, apoyando al ganadero, desbordados por las consecuencias y efectos de la EHE o la vacunación y revacunación de lengua azul que llevan realizando desde el principio y realizarán por completo el próximo 2024 y por supuesto, rechazan cualquier modificación de las competencias de sus cargos”.

Desde la '19 de Abril' señalan que la Dirección General de Producción Agrícola y Ganadera cuenta con el “apoyo del sector ganadero y por supuesto de esta Asociación, para llevar adelante los cambios que propone en el borrador de la nueva Orden que estructurará en Castilla y León los planes y programas relativos a la gestión de la sanidad animal y que derogará la Orden AYG/162/2004. Ya era hora de que la Administración se diera cuenta de la necesidad de cambio en la política sanitaria. Castilla y León es la primera en dar el paso, pero otras comunidades como Extremadura, ya se han manifestado a favor”.

Para esta Asociación, la aplicación del Programa Nacional de erradicación de Tuberculosis “es hoy por hoy una utopía en las zonas de ganadería extensiva donde la convivencia entre el ganado doméstico y la fauna silvestre, que actúa como reservorio y transmisor de la enfermedad, es inevitable. De nada sirve detectar y matar vacas si jabalíes, ciervos, meloncillos, tejones, etc. están ahí. No puede haber dos formas diferentes de abordar la enfermedad: un plan de erradicación para los animales domésticos y uno de control (PATUBES) para las especies silvestres. El Programa Nacional puede haber funcionado muy bien en determinadas zonas, pero no así en otras, las extensivas, donde ganado y fauna comparten el mismo ecosistema y las prevalencias, lejos de mejorar, continúan tras años y años de sacrificios de animales domésticos, en la misma o peor situación. Mientras no haya una vacuna, convivir con la Tuberculosis será inevitable, de lo contrario, acabarán con las vacas y con el sector”, aseguran.