Un jurado popular juzgará al acusado de matar a un hombre de una puñalada tras una discusión en Ciudad Rodrigo

La Audiencia Provincial de Salamanca juzgará, por el procedimiento del jurado popular, a un hombre acusado de matar a otro de una puñalada tras una discusión en un bar de Ciudad Rodrigo durante la celebración del Carnaval del Toro de 2022.

La magistrada presidenta del jurado ha dictado el auto de hechos justiciables según el cual el acusado, presuntamente, habría arrebatado al fallecido la navaja que éste exhibió durante una pelea en el interior del establecimiento y se la clavó en el pecho. La fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de homicidio. La acusación particular sostiene que fue un asesinato. La defensa pide la absolución.

En su auto, la magistrada admite todas las pruebas propuestas por las partes, a excepción de dos solicitadas por la acusación particular, por considerar que son "impertinentes y desproporcionadas", ya que afectan al derecho al secreto de las comunicaciones de dos testigos protegidos. Explica la jueza que la abogada no ha explicado la finalidad de la práctica de dicha prueba por lo que "no puede ponderarse" su "necesidad, idoneidad y proporcionalidad".

El juicio se celebrará los días 20, 21 y 22 de febrero. Las sesiones comenzarán a las 9.30 horas. El sorteo para la selección de los miembros del jurado se celebró el pasado día 5. Las 36 personas seleccionadas tendrán ahora un plazo para comunicar si incurren en alguna causa que les impide formar parte del tribunal popular.