En el aire la instalación de la carpa del Paseo Fernando Arrabal

Su colocación dependerá de si sale adelante o no un evento que se está promoviendo de forma privada

La habitual instalación de una gran carpa con motivo del Carnaval del Toro en el Paseo Fernando Arrabal de Ciudad Rodrigo está en el aire de cara al próximo mes de febrero, según desveló en la mañana del jueves el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Comisión Taurina en la que, por ejemplo, se perfilaron la mayor parte de las ganaderías del evento.

Así, tras comentar el traslado al Pabellón de la Avenida Conde de Foxá de la comida, la entrega de premios y el concierto del Domingo de Piñata del Carnaval 2024, surgió la pregunta de si habría carpa, ya que precisamente esas tres actividades tenían lugar en la misma (o en sus inmediaciones en el caso de la comida).

El alcalde Marcos Iglesias comentó que a día de hoy “se está valorando” si instalarla o no, dependiendo de si sale adelante “un evento alternativo” que está siendo promovido por una “entidad privada”. Una vez se confirme o no la celebración de este evento, “se tomará una decisión” en torno a la carpa (en caso de que no se organice este evento, habría carpa, y viceversa).