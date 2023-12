El Casino mirobrigense implanta nuevo sistema informático para acceder socios/as e invitados/as en Nochevieja

Los socios que no hayan actualizado datos no podrán acceder al casino en Nochevieja, ya que el sistema no reconocerá los DNI.

Desde la Junta Directiva del Casino Mirobrigense comunican a sus usuarios que se ha implantado un nuevo sistema informático de control de socios e invitados siendo necesario que cada socio actualice y notifique sus datos para poder acceder al recinto en Nochevieja y sucesivas ocasiones.

Se requiere NOMBRE COMPLETO Y DNI de todos los miembros de la unidad familiar, así como un teléfono y un correo electrónico del socio.

Los datos se pueden enviar a [email protected] o bien al WhatsApp 722151246

Los socios que no hayan actualizado datos no podrán acceder al Casino en nochevieja, ya que el sistema no reconocerá los DNI. Para poder llevar a cabo este trabajo es imprescindible recibirlos antes del día 20 de diciembre. Para los datos recibidos después de esta fecha, no se podrá asegurar su actualización.

Una vez recibidos los datos, se actualizarán en la base y a partir de ese momento los socios pueden entrar a las instalaciones y generar invitaciones en cualquier momento.

Así mismo se recuerda a todos los soci@s, que tal y como se ha acordado en junta general, pueden generar tantas invitaciones como deseen, excepto a antiguos socios dados de baja.

Para generar las invitaciones, hay que acceder a la web del casino www.casinomirobrigense.com

Se ha hecho un video explicativo que se encuentra colgado en instagram y Facebook. Este video puede ser enviado por WhatsApp igualmente si así lo solicitan al teléfono número 722151246.

En caso de alta demanda para acceder a las instalaciones del casino en nochevieja, cuando se alcance el 70% del aforo, se permitirá únicamente la entrada a soci@s, con la finalidad de que ninguna quede sin acceso.

En esta ocasión para comenzar el año, tienen preparada una nochevieja en la que comenzarán la noche bailando con el grupo VA POR TI, para después vivir una nochevieja joven con FRANTWO_DJ. Como siempre el Casino obsequiará a sus socios y amigos con una re-cena muy apetecible a ciertas horas de la madrugada.

La Junta Directiva del Casino Mirobrigense espera a tod@s, rogando que se envíen los datos a la mayor brevedad posible.