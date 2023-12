Acreditadas varias competencias profesionales a los Bomberos Voluntarios mirobrigenses

Al no existir una ‘Universidad de Bomberos’, se han sometido a una evaluación de sus competencias por parte del Ecyl

La Asociación Humanitaria de Bomberos Voluntarios de Ciudad Rodrigo ha difundido las evaluaciones a las que han sido sometidos sus integrantes para determinar su capacidad al no existir formación reglada (no hay una ‘Universidad de Bomberos’ donde titularse), en el marco del Procedimiento de evaluación y acreditación de competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación con el que cuenta el Servicio Público de Empleo de Castilla y León.

En concreto, el Ecyl ha reconocido la cualificación profesional de los Bomberos mirobrigenses, producto de su experiencia laboral, para, en el ámbito de la Extinción de Incendios y Salvamento, Ejecutar las operaciones necesarias para salvar vidas en peligro, Ejecutar las operaciones necesarias para el control y extinción de incendios, Actuar en sucesos descontrolados con amenaza para las personas o el medio ambiente y Ejecutar las operaciones necesarias para el control de emergencias con las ayudas técnicas adecuadas.

Mientras, en el ámbito de la Prevención de Incendios y Mantenimiento, se ha acreditado su competencia en Comprobar y mantener el funcionamiento de los medios materiales empleados en la prevención de riesgos de incendios y emergencias, Aplicar las normas de seguridad y mantener las capacidades físicas para el desempeño profesional de actividades vinculadas a la prevención de incendios y emergencias, y Asistir como primer interviniente en caso de accidente o situación de emergencia.

El sometimiento a estas evaluaciones de competencias, y su difusión, tiene como objetivo contraatacar a “aquellos que aún ‘ponen en duda’ la profesionalidad de nuestros Bomberos”.