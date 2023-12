14 jubilados reciben un homenaje como agradecimiento a su vida de trabajo

El Teatro Nuevo Fernando Arrabal de Ciudad Rodrigo acogió en la tarde del jueves la novedosa gala promovida por el Ayuntamiento para homenajear a mirobrigenses que se han jubilado recientemente, que nace con vocación de continuidad, aunque a esta primera cita, abierta a los que han finalizado su vida laboral entre 2020 y 2023, sólo se apuntaron 15 personas, causando incluso una de ellas baja en el acto.

La gala se abrió con la proyección de un vídeo en torno a la cita, en el que se explicó que se trataba de un “homenaje a los que durante toda su vida se han esforzado en su trabajo”. La primera persona en tomar la palabra fue la delegada de Mayores, Ana María Castaño, quién en la misma línea mencionó que esta “noche de alegría y gratitud” era un “merecido homenaje a jubilados que han dejado un legado innegable a generaciones futuras”. Tras ello, entró en escena por el patio de butacas la Rondalla III Columnas, que le puso animación musical al acto con varias apariciones.

Después de la primera, intervinieron Mayka Egido, que ejerció de presentadora del acto, remarcando que “se premia la ilusión, la fuerza y las ganas de luchar”; y el presidente de Afecir, David Bernal, quién expuso que “la jubilación no marca el final, sino un nuevo comienzo”. Durante su intervención, mostró su especial “respeto a los autónomos que hoy homenajeamos”, dándole gracias a todos por su “ejemplo”, y brindando por “su pasado, presente y futuro”.

Tras una nueva canción de la Rondalla, se produjo el homenaje en sí, consistente en la entrega de un diploma y una insignia por parte de Marcos Iglesias y Ana María Castaño. Los homenajeados pudieron tomar la palabra brevemente para comentar lo que quisieron, dando todos ellos las gracias de forma general, y en especial al Ayuntamiento, por “acordaros de nosotros”, como mencionó Manuela Santos Corchete, quién está recién jubilada, desde el día 4, deseando que “tengamos salud para vivir muchos años”.

También lleva poco tiempo jubilada Pilar García Rubio, quién dio las gracias porque “la mayoría me ha comprado cupones” de la ONCE, así como a su padre, recientemente fallecido, a quién “le hubiera gustado estar conmigo”, y a su pareja. Asimismo se congratuló de la próxima visita a Ciudad Rodrigo de los Mozos de Arousa, porque ve el concurso en el que salen, Reacción en Cadena, todos los días. Aunque la mayoría de homenajeados se habían apuntado ellos mismos, también hubo al menos un ‘engaño’: Felipe Encinas Gómez dijo que “esta encerrona algún sobrino me la va a pagar”.

Dentro de esta ronda de homenajes, fue especial también el realizado a Miguel Ángel Díaz Martín “en este Teatro de mis amores durante 30 años” (además de 40 en el Pabellón de Conde de Foxá). Al formar parte de la Rondalla, sus compañeros salieron a escena en ese momento para colocarle una capa. Miguel Ángel Díaz también comentó que “siempre he estado muy orgulloso de trabajar en el Ayuntamiento”. Por su parte, Francisco Javier Rubio Marquiz dijo que “gracias al Ayuntamiento he tenido mi trabajo”.

Miguel Hernández Ramos comentó que “llevo 50 años trabajando y ahora es hora de descansar”, esperando Edmundo Nicolás García Rodríguez que “podamos vivir muchos años”, mientras que Celestino García Méndez deseó “suerte”. Además de los mencionados, también fueron homenajeados Andrés García Primero, Ascensión Benito Vallejo, Benito Marcos Mateos (que deseó “felices fiestas”), Esperanza García Méndez, Victoriano García García y Gerardo Hernández Martín, quién le dijo al Ayuntamiento que espera que “sigáis acordándoos de los venideros”.

Después de los homenajes, tomó la palabra Marcos Iglesias en “este día bonito para el recuerdo tras una vida muy sentida”. El alcalde expresó que “el Ciudad Rodrigo que se ha construido se debe al esfuerzo de mucha gente”, incluido los presentes, de quienes destacó que han desempeñado “oficios de todo tipo”. Deseando que disfruten mucho, espera que “sea el inicio de muchas” galas. La de la jornada del jueves se cerró con una doble canción de la Rondalla, entre las cuales hubo unas últimas palabras por parte de Mayka Egido y una gran foto de familia de jubilados, familiares y políticos.