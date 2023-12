Embutidos Flores 'de Vitigudino', el sabor tradicional de Salamanca

Hablar de embutidos de Vitigudino es hacerlo de Embutidos Flores, empresa creada en esta localidad a principios del siglo XX por Flores Revesado y su esposa Esperanza Rubio, un matrimonio de emprendedores, como se les conocería ahora, y que con su carnicería lograron fama en toda la provincia.

Flores y Esperanza convierten su Carnicería Flores en un negocio familiar con sus hijos, y es su primogénito, Manuel Cesáreo, el que recoge el testigo y continúa con la marca Flores, a la que añade el sobrenombre 'de Vitigudino' y que lleva por toda España con el nombre de Embutidos Flores 'de Vitigudino'.

Y esa misma filosofía familiar continúa hasta nuestros días en manos de Patricia Revesado, hija del fundador y actual propietaria de Embutidos Flores, tercera generación de una familia que en sus embutidos y jamones ibéricos llevan el nombre de Vitigudino por toda Europa.

En Flores son especialistas en embutidos, desde su longaniza casera al chorizo ibérico, abarcando así una amplia gama de calidades y precios, pero con “un sabor siempre reconocible”, porque el sabor de Flores se ha instalado en los paladares de muchos de sus clientes desde la niñez, de ahí que resulte difícil olvidar sus matices después de probarlos. Pero además de sus embutidos, en Flores también marcan la diferencia en jamones y paletas ibéricas, pues no en vano son producto exclusivo de sus cerdos, alimentados con bellota en sus fincas de las comarcas de Vitigudino y de Ledesma.

“Una de las cosas que hace que se reconozca mejor nuestro embutido y que estemos en todos los sitios, es que el sabor es el mismo de siempre, tradicional”, señala Patricia Revesado. Para ello, en Embutidos Flores utilizan las mejores materias primas y no solo en cuanto a la carne de cerdo, que también, sino porque le dan a las especias la importancia que merecen a la hora de elaborar sus embutidos, algo fundamental en el sabor de chorizos, longanizas y salchichones. En este apartado Patricia Revesado pone especial énfasis en el pimentón, “hoy carísimo -añade-, pero hemos decidido no variar nada para que el sabor siga siendo el mismo. Queremos seguir haciendo lo mismo de siempre, no cambiar nada. Hay épocas en las que se gana más y otras menos, ahora toca menos, pero no queremos tocar nada, queremos que nuestro producto sea el de siempre”.

Ante la fuerte demanda de sus embutidos, la pequeña fábrica de Vitigudino resulta insuficiente y a finales del siglo XX a Manuel Cesáreo le surge la oportunidad de adquirir unas pequeñas instalaciones para el curado de jamones en Villaseco de los Gamitos, lo que facilitó a Embutidos Flores ampliar su producción conforme crecía su fábrica y sus secaderos. Situadas a una mayor altitud que la que poseían en Vitigudino, las nuevas instalaciones facilitan una mayor producción y una mejor curación de sus embutidos y jamones, además de reducir costes de distribución y ganar tiempo al estar más próximos a la capital salmantina y de cualquier punto de España.

“Esa pequeña fábrica que adquirimos en Villaseco se hizo nueva y fuimos creciendo poco a poco comprando los terrenos colindantes -añade Patricia Revesado-. Porque mi padre era de invertir e ir haciendo cosas cuando tenía dinero; entonces, a medida que se iba necesitando, ampliábamos un poco más, pero siempre sabiendo hacer las cosas. Por su altitud, Villaseco de los Gamitos es un punto estratégico para el curado del embutido y los jamones, al hacer más frío, la curación se realiza mucho mejor”, asegura.

Actualmente, Embutidos Flores comercializa sus productos bajo dos marchamos de calidad como son la Marca de Garantía 'Ibéricos de Salamanca', para su carne, jamones, paletas y cañas de lomo ibérico; y Tierra de Sabor, certificado emitido por la Junta de Castilla y León y que les permite utilizar este logotipo en todos sus productos, lo que en ambos casos conlleva controles de calidad periódicos que garantizan los procesos de elaboración y las materias primas utilizadas.

A lo largo de su historia Embutidos Flores ha recibido premios y reconocimientos a sus productos, el último tenía lugar el pasado mes de octubre. Patricia Revesado recibía en Valladolid el premio Carrefour Mejor Pyme 2023, un galardón que para la propietaria de Embutidos Flores “es el más importante porque no está mi padre ni mi hermano, y que te reconozca una cadena como Carrefour significa que estás haciendo las cosas bien y que nuestros productos son importantes en su cadena. Eso para mí es muy importante”.

Los productos Flores pueden adquirirse en toda España, en pequeñas tiendas y en los supermercados de grandes cadenas y superficies, pero también online a través de su web www.carniceriaflores.com: “Internet nos ha ayudado mucho porque llegas a un público que no te conoce de nada pero que ha probado nuestros productos y quiere repetir la experiencia. A través de nuestra web de la carnicería, donde se encuentran todos nuestros productos, podemos vender en toda Europa”, subraya Patricia Revesado.

En estos momentos, con motivo de la llegada de la Navidad, Embutidos Flores tiene en oferta sus jamones y paletas ibéricas “a un precio de escándalo”, por lo que para Patricia Revesado “es una magnífica oportunidad para que nos lleven a sus mesas en estos días”, productos que se pueden adquirir online a través de la web www.carniceriaflores.com o en las tiendas físicas de Vitigudino y Villaseco de los Gamitos.

Además de sus jamones y paletas ibéricas procedentes de cerdos de cría propia, Flores ofrece en sus carnicerías carne de ternera de producción propia, “de limusín”, añade Patricia Revesado, lo que garantiza su calidad y contribuye a disminuir el impacto medioambiental por ser un producto de Km0.

Carnicería Flores: C/ Pedro Velasco, 10 de Vitigudino 923 500 216

Fábrica: C/ Salas Pombo S/N Villaseco de los Gamitos 923 140 514

Tienda online: www.carniceriaflores.com