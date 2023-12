El 3º Día | 4 Diciembre

-El flash: Una del anterior fin de semana: en el transcurso del partido de seniors entre el III Columnas y Villaquilambre, se fue una vez más la luz de uno de los focos del Pabellón que ‘trabaja cuando quiere’. Aunque al resto ya no le sorprendió, a uno de los colegiados le pareció relevante, porque ‘paró’ la acción para ir a los banquillos a comentarles/preguntarles si les parecía bien seguir jugando (o al menos eso pareció a la lejanía). Total, que cuando volvió a su banda al lado de la grada, uno de los espectadores le dijo “mira a ver árbitro, si quieres te ilumino yo con el flash”. El comentario fue en plan guasón, pero el árbitro se giró al espectador y sin decirle nada le crucificó con la mirada...

-Los líos de las manos: En el partido de alevines del sábado entre el Ciudad Rodrigo A y el Béjar, uno de los chavales reclamó una mano, aclarándole el colegiado: “si viene del cuerpo [el balón] no es mano”.

-Esta vez era fácil: De forma previa a su partido ante el Alba de Tormes, el Infantil del Ciudad Rodrigo fue retratado por el objetivo de José Vicente en la parte del campo en la que no se estaba jugando. Lo curioso fue que en la foto de grupo se escuchó a un jugador decir una frase clásica en fotos grupales: “¿dónde miramos?”, pero esta vez había poco misterio, ya que únicamente había un objetivo apuntando.

-Zipi y Zape: Mientras estaba el mencionado partido de alevines en marcha, se pusieron a correr para calentar los jugadores infantiles del Alba de Tormes, comentando en un momento dado uno de ellos “venga, ya está”, lo que fue ‘cazado’ por su técnico, que enseguida preguntó quién lo había dicho sin encontrar respuesta, resolviendo con un “todavía no está”. Por cierto, que este técnico (que también llamó a un par de los suyos ‘Zipi y Zape’) se interesó por cómo iban en la tabla los dos equipos de alevines que estaban jugando. Tras decirle que el Ciudad Rodrigo le sacaba varios puestos al Béjar, comentó que entonces era “una buena ocasión para sacar puntos”, lo que también acabó por ocurrir después: el Infantil del Ciudad Rodrigo le sacaba varios puestos al Alba de Tormes, y ganaron los mirobrigenses con claridad.

-Con la manta: La plantilla albense posó antes del partido con la manta con la que se iban a tapar. Por lo que se vio después, tiene una publicidad, y decidieron mostrarla en la foto.

-Nivel parejo: Tras los primeros minutos de juego de ese duelo de infantiles, uno de los padres visitantes comentó “son parecidos, lo que pasa es que [nosotros] no tiramos”.

-Temor a Marco: Sin embargo, ese padre, junto a los restantes, pronto vieron a Marco en acción, avanzando ellos mismos que “el 11 nos va a matar”, realizándole incluso gestos a su banquillo a la lejanía (“mira a ver, haz algo”) para que hubiera algún movimiento táctico como al parecer ya tuvieron que hacer en un partido anterior con otro ‘jugón’ para que estuviera más cubierto. En otro momento dado, un jugador visitante envió el balón a un compañero que estaba justo con Marco, quién enseguida recuperó el balón, comentando un progenitor: “¡Pasa a donde no esté el 11!”.

-No la quiero: En ese mismo partido, una jugadora le dio un pase a un compañero que debió decir algo así como “a mí no me la pases” (por estar cubierto), replicando la chica: “¿a quién se la doy? ¿a mi padre?”, lo que fue oído por su progenitor en la banda: “no, a tu padre no, a mí no me la des”.

-De 1 décima a 2 segundos: Creo que es la primera vez que veo en un partido de fútbol sala (en baloncesto sí es más habitual) que el crono gana tiempo: en el último suspiro del partido de juveniles entre el III Columnas y O Parrulo, el crono fue detenido inicialmente restando sólo 1 décima para un saque de banda a favor de los gallegos. Sin embargo, los árbitros subieron el tiempo a 2 segundos, lo que aumentó la tensión (porque ese sí era ‘tiempo’ para que ocurriese algo), protestando los espectadores, lo que generó un leve cruce de ‘palabras y miradas’ con los jugadores gallegos, que estaban intentando explicar que era lógica la subida de tiempo. Concluido el partido, y pese a que acabaron perdiendo, al menos un jugador gallego tuvo el detalle de acercarse a disculparse con algunos aficionados mirobrigenses por si les había sentado mal ese minijaleo final.

-Educación: Continuando con la educación, en el partido de prebenjamines de la mañana del domingo entre el Ciudad Rodrigo y el Hergar Helmántica, el colegiado señaló una falta a favor del Ciudad Rodrigo y se dispuso a colocar la barrera visitante, pero sus integrantes ya se habían situado en posición, diciéndoles el árbitro un simpático “¿me dejáis pasar?” para poner la barrera a la distancia correcta.

-Los niños siempre dicen la verdad: Volviendo del descanso, un jugador del Hergar le comentó a otro en referencia al Ciudad Rodrigo: “son buenos, pero nosotros mejores”. Y sí, visto lo visto en el campo, tenía toda la razón.

-Los consejos de Pepo: Ese partido de prebenjamines fue presenciado por el portero del Senior, Pepo, que aprovechando la cercanía a la portería del Hergar, le dio como consejo en un momento dado al porterín visitante que saliese un poco cuando su equipo atacaba en vez de estar sobre la misma línea de gol, pero no le hizo mucho caso.

-Primera protesta: Ya en el partido de seniors, hubo un momento dado en que un jugador del Betis le protestó al línea que había señalado mal un saque de banda, añadiendo como argumento (tras mirarle el línea un poco mal): “las demás no te he recriminado nada”.

-Calentamiento: A falta de jugadores, en el descanso de ese partido de seniors entre el Ciudad Rodrigo y el Betis estuvieron ‘calentando’ tres integrantes del staff técnico mirobrigense.

-Un bien bastante cotizado: Precisamente, al concluir el descanso, los primeros jugadores mirobrigenses en salir del vestuario fueron raudos y veloces a envolverse con las mantas que había en el banquillo.

-Acostumbrados al frío: El trío arbitral llegó procedente de Zamora, como comentó el línea de la banda del marcador a varios espectadores. Al hilo del frío que hacía, le preguntaron si era ‘del norte’ de Zamora, a lo que respondió que sí, inquiriéndole entonces si era de Puebla de Sanabria (uno de los lugares más fríos), a lo que el línea contestó que “no tanto” (es decir, no tan al norte).

-Los cordones: Según dio a conocer en sus redes, José Manuel jugó el partido con los cordones dorados de la Fundación Unoentrecienmil que recauda fondos para combatir la leucemia infantil, de los que ya hablamos en esta sección en octubre de 2019 (casi no ha llovido...). Ahora que es época de regalos, estos cordones se pueden seguir comprando en: https://loscordonesdorados.com/.

-Selfies con Pepo: Concluido el encuentro de seniors, varios chavalines se estuvieron sacando selfies cuanto menos con el portero mirobrigense, Pepo.