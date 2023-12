El PSOE del Ayuntamiento de Lumbrales aprueba en solitario el presupuesto de 2023

El Ayuntamiento de Lumbrales aprobó en el pleno municipal celebrado el último día de noviembre el presupuesto para el ejercicio económico del 2023 por mayoría simple, con el voto a favor de los tres concejales del PSOE, grupo que gobierna en minoría el Consistorio, y la abstención de los tres grupos en la oposición.

El presupuesto se ha cifrado en 1.801.377,39 euros, de los que 350.068,64 euros se han dedicado a inversiones reales ya ejecutadas o en fase de ejecución. La presentación de las cuentas del 2023 se realiza a un mes de finalizar el año, en el que ha habido elecciones municipales y cambio de gobierno municipal.

Los otros tres grupos políticos que conforman el Consistorio de Lumbrales (PP, Independientes por Lumbrales y Salamanca Importa) se abstuvieron en la votación. El portavos del PP, Carlos Pedraz, recriminó al equipo de gobierno "no haber hablado con la oposición". "Nos traen un presupuesto sin haber hecho una negociación previa con la oposición, habrá que recordarles de nuevo que están gobernando en minoría, que sólo cuentan con 3 de los 9 concejales de la Corporación. Además nos están dando un balance de gastos e inversiones ya hechos". "No estamos en contra de aprobar los presupuestos, estamos en contra de que no se nos de voz, no se nos de opción a hacer propuestas, inversiones, partidas... hay ejecuciones ya realizadas, que se ha ejecuado previamante, pues sí, estamos en un año de dos legislaturas, pero no conocemos las modificaciones", añadió Pedraz.

Por su parte el alcalde, Manuel Santos, explicó que "la mayor parte de las inversiones vienen de la legislatura anterior y vosotros las conocíais, y sí se ha consultado con los Independientes"- los 2 ediles del este grupo político forman parte de la Junta de Gobierno Local-. Hay que señalar que los dos concejales del PP formaban parte del equipo de Gobierno anterior al 17 de junio pasado, así como uno de los ediles de Salamanca Importa.

En su intervención, la portavoz de Independientes por Lumbrales, Laura García, anunció la abstención de su grupo por la no inclusión de la propuesta realizada en la Junta de Gobierno Local, referente al arreglo del vaso grande de las piscinas municipales y el amueblamiento del bar de este recinto "La única condición que le pusimos para aprobar el presupuesto fue el arreglo de la piscina y del bar, fue lo que pactamos y ahora vemos que no aparece en los presupuestos" manifestó. "Nos lo podían haber consultado antes, pero una vez más no tenemos información, porque no convoca las juntas de gobierno local" lamentó Laura García.

Por su parte, el alcalde explicó que la actuación planteada por los Independientes "no podía entrar en estos presuestos porque no está empezada la obra" y anunció que el arreglo del vaso grande ha quedado para hacerlo el próximo año.

En otro punto del día de la sesión plenaria ordinaria del mes de noviembre, se aprobó por unanimidad la adhesión del Ayuntamiento de Lumbrales al convenio firmado entre La Federación Española de municipios y Provincias y la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) que establece una tarifa plana simplificada para facilitar, a los ayuntamientos de los pueblos de menos de 3.000 habitantes, el abono de derechos de autor por una serie de actos gratuitos o precios subvencionados: conciertos, pasacales , bailes folcloricos , actos benéficos...., además de evitar trámites, solicitar permisos....

El Consistorio de Lumbrales abonará una tarifa anual de 2.811,75 euros, lo que supone un ahorro importante para las arcas municipales, que venía pagando en torno a los 8.000 euros anuales.

Preguntas del PP

En el apartado de preguntas, el portavoz del PP preguntó al concejal de turismo "si se ha retomado algún contacto para ver las posibilidades de que Lumbrales cuente con en un stand en la feria de Fitur, tal como teníamos avanzados en la anterior legislatura". El concejal Javier González, descartó la participación de Lumbrales en la feria internacional de Madrid "pues hablando metafóricamente, la feria de turismo de Madrid es como jugar en primera división y por mucho que no nos guste, en Lumbrales estamos en tercera división, con una escasa red de servicios turísticos y con una marca turística de la Diputación Territorio Vetón que dinamiza de una forma muy escasa, sería muy costoso invertir en esta feria".

Carlos Pedraz recriminó al concejal su respuesta "es un disparate lo que ha afirmado sobre que Lumbrales jugamos en 3ª división cuando hay pueblos de Salamanca más pequeños que tienen stand en Fitur". Pedraz considera que la afirmación del edil "demuestra que el concejal de turismo y el equipo de gobierno no confian en el potencial que tiene Lumbrales y cómo le vamos a pedir al resto de la gente que confie en este potencial, digáselo a los empresarios del pueblo relacionados con el turismo."

En el ámbito de promoción del patrimonio turístico de Lumbrales el PP preguntó sobre cómo y dónde se va a gestionar el tema de las bicis de la Ruta accesible y autoguiada en bicicleta por el patrimonio cultural y natural de Lumbrales. El alcalde, Manuel Santos, reprochó a Pedraz su pregunta "después de 4 años con las bicicletas dando vueltas sin hacer nada, ahora quereis que en 3 meses lo solucionemos nosotros", manifestó. Pedraz reiteró la petición de plantear una gestión, "pues se está ampliando la ruta cicloturistica autoguiada a través de una subveción de la Junta de Castilla y León y claro que queremos que se solucione el tema, y no se si es mucho pedir que el equipo de gobierno solucione el tema".

El alcalde informó que se van a poner unas bicicletas en la Casa de los Condes "de forma provisional, a ver si funciona, y si funciona se verá cómo se va a gestionar".

Cobro de contribución especial

En otro ámbito de la gestión municipal, el portavoz del PP preguntó si se va a poner una contribución especial a los vecinos del último tramo de la calle Las Cruces, que se ha pavimentado recientemente. El alcalde descartó el cobro "pues esta obra nueva se está haciendo a través del Fondo de Cohesión teritorial de la Junta de Castilla y León, con una inversión de 26.076 euros".

Esta medida fue calificada de "injusta" por todos los grupos de la oposición, "un agravio comparativo" porque hasta ahora se ha venido cobrando a los vecinos un porcentaje por las obras de saneamiento y pavimentación de calles. En este punto el alcalde anunció que a partir de ahora no se va a cobrar a los vecinos por el arreglo de ninguna de las calles del municipio.

Por último, el PP se interesó por la I Quedada micológica de Lumbrales celebrada el pasado domingo, en lugar de las jornadas micológicas que se venían celebrando en años anteriores. La concejala de cultura, Raquel Saldaña informó que el equipo de gobierno "este año hemos decidido hacer algo más sencillo, más familiar, gastando muchísimo menos dinero y ha salido bastante bien".

"Nos hemos gastado mucho menos dinero: el año pasado se gastaron 1.349,70 euros, un presupuesto muy elevado pues solo hubo 30 personas, y este año solo hemos pagado 150,00 euros". En este punto, Rosa del Pozo, concejala de turismo y cultura en la legislatura anterior, recordó que en ediciones anteriores que había más actividades, como las tapas micológicas que se ofrecían en los bares ese fin de semana y que tuvieron gran aceptación por parte de la gente. "Parece ser que las cosas que cuesta arrancar y estaban funcionando da la impresión que a ustedes les quema todo lo que hacíamos", a lo que Raquel Saldaña replicó señalando que "en la legislatura anterior vemos que ha habido muchos gastos innecesarios".

Independientes por Lumbrales

En el apartado de preguntas, Laura García, portavoz del grupo Independientes por Lumbrales, se interesó por temas relacionados con las fiestas de agosto del 2023, que quedaron sin contestar en el pleno anterior. Temas como el balance de ingresos y gastos de las fiestas de agosto, los gastos en ágapes y sobre "quiénes han sido los comensales de los mantecados comprados para estos ágapes".

Respecto al primer punto el alcalde detalló los gastos en diversos apartados que ascendieron a 171.555 euros y los ingresos fueron de 67.764 euros.

El grupo de los Independientes también se interesó por los horarios, jornadas laborales y tiempos de descanso de los trabajadores municipales, datos que la secretaria ratificó que pueden ser consultados por la concejala, pero el acceso a este tipo de información tiene datos protegidos, y no se puede traer a un pleno.

En este ámbito, Laura García también preguntó por el horario y el planning semanal de trabajo de las empleadas municipales de la limpieza, llegando a afirmar que supone una sobrecarga de trabajo para las dos empleadas actuales, e incluso para las 3 habituales. Laura Garcia también pidió información sobre los consejos escolares y el Consejo de Salud, y sobre el deporte escolar.

Por último, la edil de Independientes pidió la limpieza de las alcantarillas que están atascadas para evitar que se produzca de nuevo inundaciones en algunas calles y plazas de la localidad.