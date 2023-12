Ciudad Rodrigo da la bienvenida por todo lo alto a la Navidad 2023

Ciudad Rodrigo estrenó oficialmente a las 20.00 horas de la tarde del viernes -momento en que se encendió la ornamentación de la Plaza Mayor (la del resto de la ciudad se había activado un rato antes al mismo tiempo que el alumbrado público)- la Navidad 2023, que durará 5 semanas: el viernes 5 de enero se dará la bienvenida a los Reyes Magos de Oriente en el mismo ágora mirobrigense (y dentro de 10 semanas, a la misma hora, al Pregonero Mayor del Carnaval).

El encendido del alumbrado siguió la dinámica de los dos años previos, estando enmarcado en un acto con actuaciones, que en esta ocasión se desarrollaron desde un escenario montado junto al edificio de Abarca. La animación corrió a cargo de En3Jazz, que interpretó diversas canciones navideñas e infantiles (que culminaron con el All I want for Christmas is you de Mariah Carey), y de Bobolino y Piruleta, quienes se encargaron de entretener a los niños que se arremolinaron en torno al escenario.

De forma previa a la actuación de En3Jazz, tomó la palabra la responsable de la Navidad en el Ayuntamiento, Paola Martín Muñoz, mientras que al concluir lo hizo el alcalde Marcos Iglesias, comentándoles ambos a los niños que han hablado con los Reyes Magos a través de los Amigos de la Ilusión. El alcalde remarcó que Ciudad Rodrigo es “la estrella de la Navidad”, añadiendo que “el año que viene tenemos que salir en Televisión Española y decirle a Vigo ‘aquí está Ciudad Rodrigo’”.

Tras la preceptiva cuenta atrás, se le dio al botón que encendió todos los elementos de la Plaza Mayor: el pino situado en el centro (a cuyo interior se puede acceder este año), las guirnaldas que unen su copa a los edificios cercanos, las esferas lumínicas que cubren este año todo el cielo del ágora, los elementos lumínicos distribuidos por la fachada de la Casa Consistorial, y el nacimiento situado a las puertas de la misma. En ese mismo momento, los Amigos de la Ilusión lanzaron confeti, mientras sonaba el Reloj Suelto en la campana del Ayuntamiento, en cuyas inmediaciones se lanzaron fuegos artificiales mientras seguía la música.

Aunque hacía frío, la tarde no fue tan gélida como el año pasado, lo que hizo que el público aguantase más en el ágora tras el momento del encendido, aprovechando muchos de ellos para sacarse fotos, sobre todo con el árbol. Por cierto, que a esas luces recién encendidas se unieron enseguida otras: las de un vehículo de los Bomberos que se desplazó hasta la parte inferior del ágora, al ser necesaria su intervención en un restaurante (también acudieron los agentes de la Policía Local, marchándose ambos en escasos minutos).