Cáritas levantará pinos para dejar deseos y recordar las claves de la Navidad

Cáritas Diocesana de Ciudad Rodrigo presentó en la mañana del viernes su Campaña de Navidad 2023, una de las dos acciones más importantes de la entidad a lo largo del año junto a la Semana de la Caridad, como apuntó la directora, Mar Manzano, quién expuso que “en estos tiempos de Adviento necesitamos esperanza, que es la que hace que las realidades cambien”.

Con el lema Esta Navidad tú tienes mucho que ver, la campaña de este año “apela a la sensibilidad de cada uno”, para “darle esperanza al que no la tiene; en no deslumbrarnos con luces de Navidad y fijarnos en lo que nos rodea”, especificando Mar Manzano que “apelo al corazoncito, irlo poniendo bonito, para abrirlo de par en par en Navidad”.

Mientras que en los dos años previos Cáritas recaudó fondos vendiendo ‘bolas’ para colgar en pinos, este año no hay acción para recaudar fondos, aunque también se levantarán pinos: en este caso se construirán en las parroquias y en los centros educativos mediante cajas forradas (que “solas no hacen nada, pero entre todas transforman”), colocándose en los mismos las palabras claves “para recordar que la Navidad tiene un sentido” (paz, caridad, inclusión, etc.), así como corazones en los que se escribirán deseos.

Durante el acto de presentación de la campaña, el Obispo José Luis Retana hizo un llamamiento a que “la campaña la hagan todas las parroquias de la Diócesis”, apuntando que “lo que pido es que lo que organizamos en la Diócesis sea cosa de toda la Diócesis”.

Durante la rueda de prensa de la mañana del viernes, Mar Manzano también hizo un balance de 2023, que “sabíamos que iba a ser complicado, pero se ha complicado mucho más”, indicando que “nos ha hecho bajar los pies a la tierra; la pobreza está en manos de cualquiera, a cualquiera nos puede pasar”, asegurando que “nos ha demostrado que somos muy frágiles y vulnerables”. En este aspecto, recordó la “guerra en Tierra Santa, que a los cristianos nos duele más”, los terremotos en Marruecos o Siria, y la subida de la cesta de la compra.

Según expuso, a lo largo de 2023 han atendido a 543 personas de 425 hogares en su Servicio de Acogida, entregando un total de 118.671€ en ayudas económicas para vivienda, alimentación, ropa, material escolar, suministros para la vivienda, documentación, etc. Asimismo, su Servicio de Infancia ha trabajado con más de 80 niños (con El Puente y Fuentes de Oñoro como novedades), el de Mayores con más de 40 personas, 72 personas han pasado por las acciones de formación, 50 por la agencia de Colocación, y se han hecho 20 intervenciones a personas y familias dentro del programa Lazarillo.

Además, resaltó que se ha desarrollado Cáritas en pueblos de la Diócesis con acciones de infancia y juventud, y se ha impulsado un grupo de voluntariado joven con cerca de 20 integrantes.