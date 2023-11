Aprobadas las bases de la oposición para cubrir dos plazas fijas de jardinero

Los interesados deberán tener el carnet C de conducir, que se podrán sacar hasta que se cierre el plazo de presentación de instancias

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo aprobó en la mañana del jueves las bases reguladoras de una oposición libre para cubrir de forma permanente dos plazas de jardinero vacantes en la plantilla de Personal Laboral del Consistorio (forman parte de la Oferta de Empleo Público 2021), para ejercer las funciones habituales del puesto: atención, poda y limpieza de jardines, alamedas y zonas verdes; riego, programación de riego automatizado y riego con camión-cuba; y transporte de tierras, abonos, residuos de poda y hojas.

Precisamente, la necesidad de conducir ese camión-cuba hace que sea obligatorio para los aspirantes a estas plazas contar, además de con el carnet B, con el C, dándole tiempo a aquellos que no lo tengan todavía a sacárselo durante las próximas semanas (ya que el plazo de inscripción en la oposición no se abrirá hasta que se publique la convocatoria en los boletines oficiales correspondientes, lo que se demorará unas semanas).

Junto a ese requisito, los aspirantes deberán tener la nacionalidad española (sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público), haber cumplido los 16 años y no exceder de la edad máxima de jubilación, ser titulados en Educación Secundaria Obligatoria y/o equivalente, abonar las tasas de examen (16,96€, salvo los desempleados), poseer la capacidad funcional para desempeñar las tareas del puesto, no haber sido separado mediante expediente del servicio de las Administraciones Públicas, y no encontrarse en situación de inhabilitación para empleos o cargos públicos.

La oposición constará de dos ejercicios. El primero será un examen tipo test, en el que los aspirantes deberán contestar por escrito 60 preguntas del temario del examen (habrá otras 10 de reserva, por si se anula alguna de las iniciales). Los que aprueben este examen, podrán realizar el segundo, consistente en uno o varios supuestos prácticos relacionados con las funciones propias del puesto, valorándose el orden, la limpieza, la habilidad, la destreza, la rapidez, la claridad, la perfección y la corrección técnica en la ejecución. Los dos aspirantes que obtengan más puntos se harán con las plazas.