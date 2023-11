Cerradura invisible con alarma antiokupa

Una de las grandes bazas de la Golden Shield Alarm es que se coloca por dentro y no se ve desde fuera

En España, tenemos un grave problema con la okupación, puesto que las leyes no protegen a los propietarios de las viviendas, sino que ayudan a los okupas, que son los que violan las normas. Ante este escenario, lo mejor que podemos hacer es tomar nuestras propias medidas a la hora de protegernos, y una de ellas es la colocación de cerraduras invisibles en las puertas.

Golden Shield Alarm es una de las mejores cerraduras invisibles del mercado

La cerradura de esta marca española es una de las mejores del mercado. De hecho, ellos fueron pioneros en este tipo de soluciones que consiguen que los delincuentes tengan muy complicado entrar en una vivienda por la fuerza.

A la hora de okupar un inmueble, lo que hacen es forzar la cerradura. Hay diferentes técnicas, como el bumping, con la cual algunas cerrajas se pueden abrir en segundos sin ser expertos. Así, una de las grandes bazas de la Golden Shield Alarm es que se coloca por dentro y no se ve desde fuera. No tiene bombín, y eso hace que las técnicas que emplean los okupas a la hora de entrar no sirvan de nada.

¿Cómo funciona esta cerradura?

Esta cerradura se instala de una forma sencilla. Viene con plantillas que se pegan y con las que se puede presentar antes de fijarla de manera definitiva. Esto se hace con unos tornillos y una placa de fijación.

Se puede poner a la derecha, a la izquierda, arriba o abajo, donde mejor nos venga. Una vez instalada, la cerradura se abre con un mando. Cada vez que abramos o cerremos, una señal acústica nos avisa de que el proceso ha sido correcto.

Ahora mismo no hay app, pero la empresa está trabajando ya en ella para poder abrirla con el smartphone. Aún no hay una fecha fija de salida de la aplicación, pero será a mediados del 2024.

Incorpora una alarma por si la fuerzan

Cuando los okupas se den cuenta de que no pueden abrir la puerta, a pesar de haber forzado la cerradura externa, lo normal es que intenten empujar con el fin de entrar por la fuerza si es necesario.

En este caso, la cerradura invisible se pondrá a sonar. Incluye una alarma de unos 120 dB que se oirá por todo el vecindario si alguien intenta forzar la puerta. Además, esa alarma enviará una notificación al teléfono cuando la app esté operativa.

¿Qué pasa si se acaban las pilas?

Uno de los mayores temores con esta clase de tecnología es que se quede sin batería y no podamos abrir. Eso no va a suceder, ya que cuando las cuatro pilas AA que lleva están al final de su vida útil nos avisa para que las cambiemos.

Si ignoramos esa alarma, una vez que las pilas se agotan por completo, la cerradura se abre. De esa manera, nunca nos podemos quedar en la calle debido a que las pilas se han agotado y no nos hemos acordado de cambiarlas a tiempo.