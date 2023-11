Los Bomberos Voluntarios defienden su historia y su figura frente a la incoherencia de la Plataforma

La Asociación Humanitaria del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ciudad Rodrigo emitió en la jornada del lunes un comunicado (firmado por el Jefe del Cuerpo Activo de la misma, Joaquín Pellicer, en representación de todos sus componentes) con el objetivo de realizar una serie de aclaraciones en torno a la situación por la que atraviesa el servicio de prevención y extinción de incendios y salvamento en Ciudad Rodrigo y el conjunto de la provincia.

En la primera parte de este comunicado, la Asociación hace un repaso por su propia historia, recordando que desde 1900 ejerce las labores que tiene encomendadas el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios (“antes incluso de la creación de este Servicio”), adaptándose a la evolución de la sociedad “teniendo presente el bienestar de los ciudadanos”. Durante este tiempo, han mantenido un espíritu altruista “que no ha cambiado”, incluso cuando, para garantizar el servicio en el horario laboral de los bomberos voluntarios (en sus trabajos habituales), “fue necesario el inicio de la contratación de Bomberos”.

En un momento dado, la Diputación de Salamanca se hizo cargo del mantenimiento del Servicio (a través del SPEIS), estableciéndose un convenio a tres bandas entre la Diputación, el Ayuntamiento y la Asociación; hasta que en 2018 la Diputación sacó a licitación el Servicio, presentándose la Asociación, que resultó ganadora, pero no pudo empezar a ejercer por el recurso presentado por la Plataforma de Bomberos Profesionales de Castilla y León.

En ese momento, la Diputación contrató el Servicio con la Asociación mediante un Contrato de Emergencia que se fue prorrogando hasta que la Plataforma de Bomberos Profesionales presentó una nueva denuncia, dictando el Juzgado Contencioso de Salamanca una resolución cautelar que obligó a suspender el Servicio el pasado 12 de junio. Repasada la historia, la Asociación realiza en su comunicado varias puntualizaciones, además de remarcar la incoherencia de la Plataforma de Bomberos Profesionales.

Para empezar, la Asociación resalta que “puede actuar y actúa, como empresa sin ánimo de lucro en la contratación del servicio de prevención y extinción de incendios y cualquier otro de los recogidos en sus estatutos”, y en ese marco, ha establecido los contratos de emergencia con la Diputación.

Respecto al término 'bomberos voluntarios' que figura en su nombre desde el primer día, la Asociación recalca que hace referencia “al trabajo desinteresado de todos sus miembros”, bomberos y directivos, como el que hacen los bomberos contratados fuera de sus turnos (cuando siguen disponibles si es necesario), y como el que hacen el resto que tienen otros trabajos acudiendo a los siniestros que se les requiere, “en ambos casos sin cobrar nada a cambio”.

La Asociación subraya que el hecho de que aparezca ‘Bomberos Voluntarios’ en su nombre no significa que no pueda haber bomberos contratados, al igual que el hecho de que la empresa que gestiona el Parque Comarcal de Villares de la Reina se llame De Montes SL no la limita a actuar en fuegos forestales “como parece indicar su nombre”.

Al hilo de ello, se incide en que ese Parque Comarcal de Villares de la Reina está funcionando también mediante un contrato de emergencia con la Diputación como lo hacía el mirobrigense, pero “la denominada Plataforma de Bomberos Profesionales no lo ha denunciado”, achacándolo a “quizás la inquina que demuestra al ‘bombero voluntario’, o quizás a otro tipo de intereses”.

En otro orden de cosas, a la Asociación Humanitaria de Bomberos Voluntarios le parece “curioso” que en un medio provincial se identifique como portavoz de la Plataforma de Bomberos Profesionales a José Antonio Martín, quién se autodenomina ‘bombero profesional’, cuando la Plataforma sólo reconoce como tales a los bomberos funcionarios, preguntándose “cómo sin ser funcionario se puede presentar como bombero profesional; debería explicar esa incongruencia”.

Por último, la Asociación Humanitaria del Cuerpo de Bomberos Voluntarios transmite a su presidente, Jesús Muñoz, su “reconocimiento y solidaridad” por “la situación a la que las denuncias de la denominada Plataforma de Bomberos Profesionales le ha llevado”.