Nuevo récord histórico de participación en la Ruta contra la Violencia hacia la Mujer

La 11ª edición de la Ruta Urbana contra la Violencia hacia la Mujer desarrollada en la mañana del domingo por las calles del centro histórico mirobrigense por iniciativa del Movimiento Ciudadano por la Igualdad y contra la Violencia de Ciudad Rodrigo, al hilo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres que apareció en el calendario el sábado, registró un nuevo récord histórico de participación en el evento.

Si hasta ahora la cifra más alta habían sido los 545 participantes del año 2019, en este 2023 recogieron en los soportales de la Casa Consistorial su mapa –junto a una mochila con cuerdas como obsequio- un total de 558 personas (63 más que el año pasado), entre los que hubo mirobrigenses de todas las edades, incluido un bebé de cortísima edad portado por su madre. Como es tradición, una vez más fueron protagonistas de este evento familias con niños, que se fueron moviendo libremente para alcanzar los 18 puestos desplegados por el centro histórico.

En lo que respecta a la distribución callejera, y por orden numérico, el Colegio Miróbriga estuvo en la Plazuela del Conde, Afecir en la Plazuela de Herrasti, Cruz Roja en el Campo de Carniceros, Fevesa a las puertas de la Iglesia de San Pedro-San Isidoro, el Colegio San Francisco a las puertas del Palacio Episcopal, el IES Fray Diego Tadeo junto al depósito de aguas, la Diputación de Salamanca junto al Hospital de la Pasión, Ampli en el centro de la calle Madrid, el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo y la Policía Local a las puertas del Teatro Nuevo, ARCIU en un extremo de la Plazuela del Buen Alcalde, el IES Tierra de Ciudad Rodrigo junto al Verraco, el Centro de Educación de Personas Adultas José Tomás de Mazarrasa junto al Cuerpo de Guardia del Registro, la Guardia Civil en la Plazuela de Amayuelas, Civitas en la Plazuela de San Salvador, el Equipo de Orientación Psicopedagógica de la Junta de Castilla y León enfrente del Parador, el Colegio Misioneras de la Providencia-Santa Teresa junto a la Puerta de La Colada, Amanecer en la Plazuela Dámaso Ledesma, y Cáritas en las cercanías de la Puerta de San Vicente.

En cada uno de esos lugares los participantes recibieron pegatinas en forma de señales de tráfico con mensajes de alerta contra la violencia de género (como Rompe tu silencio no estás sola, No es no, y sólo sí es sí, No te creas inferior no le perteneces, ó La violencia no es un signo de amor), que fueron colocando en el reverso del mapa.

Junto a las pegatinas, en numerosos puestos hubo obsequios (además de caramelos y globos), como la flor artesanal del Centro de Educación de Personas Adultas, unas manos del Colegio San Francisco o un marcapáginas con semillas del IES Tierra de Ciudad Rodrigo. Además, el IES Fray Diego Tadeo tuvo a la venta los jabones artesanales que ha elaborado su AMPA con el objetivo de recaudar fondos para la Asociación Plaza Mayor. Como añadido, en varios puestos (como los de Cáritas y la Diputación de Salamanca) se invitó a los participantes a dejar mensajes o su firma, creándose grandes murales.

Como otros elementos decorativos, el Colegio Miróbriga instaló un barco con mar incluido con un mensaje alusivo (y el lema Ni una menos tanto en castellano como en inglés), el Colegio San Francisco, un mural con una mano gigante con el lema ‘Cuenta con mi mano’, el IES Fray Diego Tadeo, una gran pancarta de Fraygualdad junto a la mariposa gigante que ha presidido sus actos de conmemoración del 25N con el lema Abre tus alas, mientras que el Centro de Educación de Personas Adultas expuso un mural que han ido pintando sus alumnos.

Una vez los participantes tenían las 18 pegatinas pegadas en el mapa, debieron acudir al último puesto, situado en los soportales de la Casa Consistorial, para recibir, de manos de integrantes del Club Cazahítos, la pegatina de la meta, con la leyenda La meta es la igualdad. Al mismo tiempo que se completaba el mapa, se entregó una libreta a cada persona.

Finalizada la Ruta (hubo hora y media para completarla), y de vuelta a la Plaza Mayor todos los responsables de los stands, tomó la palabra el Jefe de la Policía Local, Siso Caridad, quién recordó que la violencia de género no es un problema lejano: hay 32 mujeres que a día de hoy cuentan con algún tipo de protección en Ciudad Rodrigo.

A continuación, se dio lectura al manifiesto del Movimiento Ciudadano por la Igualdad y contra la Violencia en torno al 25N, que este año fue leído por María Esparcia Arnedo, productora de cine y miembro de la Academia de Cine Española. En ese manifiesto, María Esparcia exhortó a “no mirar hacia otro lado”, además de exponer que “la educación es la mejor herramienta contra cualquier tipo de violencia”, por lo que animó a “educar en valores”.

El acto continuó con el esperado sorteo de regalos entre todos los participantes en función del número que tenía cada mapa entregado. La mañana se cerró con la intervención de la diputada provincial de Bienestar Social Eva Picado y el alcalde Marcos Iglesias.