El IES Tierra festeja por todo lo alto a la patrona de la Música

La práctica totalidad de los alumnos y profesores del IES Tierra de Ciudad Rodrigo se acercaron en la mañana del viernes hasta el Pabellón Eladio Jiménez para festejar a la patrona de la Música, Santa Cecilia (que apareció en el calendario el martes), por todo lo alto, con un concierto impulsado por su profesor de Música, Sergio, en el que tomaron parte múltiples alumnos y docentes del centro.

En la primera parte del concierto, fueron protagonistas los alumnos de la ESO, que siguiendo las directrices de su profesor de Música, cantaron y tocaron por niveles varias piezas muy conocidas, contándose además en varias de ellas con bailes complementarios por parte de otros alumnos (como en el caso de la canción Nochentera de Vicco).

La segunda parte del concierto correspondió a los profesores, que también cantaron y tocaron varios temas, en este caso con bastante más solera, como el Sweet Child O’Mine, el Wish you Were Here de Pink Floyd o Soldadito Marinero. A esta parte del concierto se sumó el profesor de Música del IES Fray Diego Tadeo, que se acercó hasta el Pabellón Eladio Jiménez con varios de sus alumnos (los de 2ºJ).

Mientras estuvo en marcha el concierto (al que asistieron también numerosos familiares de los alumnos protagonistas), se estuvo pintando un mural.